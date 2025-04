Bộ trưởng kinh tế Hàn-Trung-Nhật nhất trí xúc tiến nối lại đàm phán Hiệp định FTA ba bên

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ra công bố kế hoạch áp thuế đối ứng vào ngày 2/4 tới, Bộ trưởng về kinh tế và thương mại của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 30/3 đã nhóm họp tại Seoul, bày tỏ hy vọng duy trì ổn định trật tự thương mại toàn cầu và đồng tình về việc tăng cường hợp tác kinh tế ba bên.Bộ trưởng Hàn-Mỹ-Nhật đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh về việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở cửa, bao trùm, minh bạch và không phân biệt đối xử dựa trên các quy tắc. Ngoài ra, quan chức ba nước cũng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy nối lại đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật ở mức cao, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại ba bên.Trong ba nước, chỉ có FTA Hàn-Trung là đang có hiệu lực. Đàm phán FTA Hàn-Trung-Nhật đã từng được xúc tiến nhưng không đạt được tiến triển rõ rệt và bị gián đoạn từ năm 2019. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật diễn ra vào tháng 5 năm ngoái tại Seoul, ba nước đã nhất trí khởi động đàm phán lại FTA, song vẫn chưa có hành động cụ thể, cho đến cuộc họp lần này mới chính thức xác nhận lại mục tiêu tái đàm phán.Bắc Kinh dường như đang tận dụng cuộc chiến thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump để củng cố vai trò trung tâm trong hợp tác kinh tế giữa ba nước. Trong các cuộc họp song phương diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ba nước, Trung Quốc cũng là nước tích cực nhất trong việc xúc tiến FTA Hàn-Trung-Nhật.Trong cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun một ngày trước, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cũng đã đề xuất nhanh chóng nối lại đàm phán FTA Hàn-Trung-Nhật và đàm phán giai đoạn 2 FTA Hàn-Trung, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và bảo vệ hệ thống thương mại đa phương. Bắc Kinh coi việc tăng cường hợp tác kinh tế với Seoul và Tokyo là phương án ứng phó chiến lược với chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.Tuy nhiên, việc thúc đẩy hội nhập kinh tế ba nước Hàn-Trung-Nhật giữa bối cảnh chiến tranh lạnh mới giữa hai nước Mỹ-Trung vẫn sẽ mang nhiều hệ quả địa chính trị nhạy cảm, nên Hàn Quốc và Nhật Bản có cách tiếp cận thận trọng hơn so với Trung Quốc.Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Saito Ken nhấn mạnh phương hướng của FTA Hàn-Trung-Nhật không chỉ nằm ở việc tiếp cận thị trường, mà còn cần đạt được thỏa thuận ở mức cao hơn trong các lĩnh vực quy chuẩn. Điều này cho thấy được lập trường thận trọng của Nhật Bản.Mặt khác, Seoul và Tokyo cũng đã tìm cách tận dụng sự quan tâm của Bắc Kinh trong việc tăng cường hợp tác, để yêu cầu Trung Quốc tích cực ưu đãi hơn trong vấn đề quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát xuất khẩu. Đây được xem là phản ánh mối quan tâm của Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc tránh bị ảnh hưởng bất ngờ, trước việc Trung Quốc tuyên bố sẽ vũ khí hóa các khoáng sản quan trọng như than chì đen thông qua việc siết chặt quy định xuất khẩu giữa căng thẳng Mỹ-Trung.