Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến lập ngân sách bổ sung năm 2025 quy mô 6,8 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế ngày 30/3 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố về việc xúc tiến lập ngân sách bổ sung năm nay quy mô 10.000 tỷ won (6,81 tỷ USD).Ông Choi nhấn mạnh vụ cháy rừng vừa qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử, đòi hỏi phải có biện pháp đối phó và hỗ trợ có hệ thống, nhanh chóng sớm khôi phục đời sống cho người dân địa phương bị thiệt hại. Theo đó, ngân sách bổ sung lần này sẽ tập trung vào ba lĩnh vực là đối phó với thảm họa sự cố, các vấn đề thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hỗ trợ dân sinh.Trước tiên, Chính phủ sẽ ưu tiên phản ánh ngân sách cần thiết trong việc ứng phó với thiên tai như cháy rừng vào ngân sách bổ sung, cung cấp nguồn tài chính đầy đủ để khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân, đồng thời đẩy mạnh hệ thống phòng cháy, chữa cháy rừng.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đầu tư trọng điểm vào việc đối phó với rủi ro thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo; cung cấp vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu; mở rộng hỗ trợ ổn định chuỗi cung ứng các mặt hàng trọng tâm.Để Hàn Quốc có thể dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ AI toàn cầu, Chính phủ sẽ nhập thêm bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu suất cao và hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận điện toán AI cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ lập phương án giảm nhẹ gánh nặng kinh doanh do giá cả, lãi suất leo thang cho các tiểu thương và người dân đang gặp khó khăn do tiêu dùng nội địa đình trệ.Bộ trưởng Choi đặc biệt nhấn mạnh về tốc độ triển khai ngân sách bổ sung lần này, xét đến tính cấp thiết của việc khắc phục thiệt hại do cháy rừng, sự khó khăn của người dân và tính cấp bách của các vấn đề đối ngoại.Phó Thủ tướng chỉ ra rằng ngân sách bổ sung sẽ không thể phát sinh được hiệu quả nếu quá trình thẩm định tại Quốc hội bị trì hoãn do mâu thuẫn ý kiến giữa chính giới. Chính phủ sẽ nhanh chóng thảo luận với các ban ngành hữu quan để sớm trình dự thảo lên Quốc hội. Ông Choi kêu gọi sự phối hợp của chính giới để dự thảo ngân sách bổ sung được thông qua trong tháng 4.