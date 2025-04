Các vụ cháy rừng quy mô lớn tại Hàn Quốc đã được dập tắt hoàn toàn

Photo : YONHAP News

Vụ cháy rừng tại huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc) xảy ra vào ngày 21/3 vừa qua đã được dập tắt vào ngày 30/3, sau hơn 213 tiếng bùng phát. Đây là vụ cháy rừng kéo dài thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. Như vậy, toàn bộ các vụ cháy rừng lớn lan rộng trên 11 địa phương trên toàn quốc đã được dập tắt hoàn toàn, song mức độ thiệt hại là vô cùng nghiêm trọng.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương công bố số liệu cho biết tổng cộng có 30 người, bao gồm cả người dân và lực lượng cứu hỏa, đã thiệt mạng và 45 người bị thương do vụ cháy rừng lần này. Vụ cháy cũng đã thiêu rụi lên đến 48.239 héc-ta rừng, trở thành vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, hơn 3.000 căn nhà cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 30 di sản quốc gia, bao gồm các bảo vật và di tích thiên nhiên, cũng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Trong khi đó, khoảng 6.000 người dân vẫn đang phải sinh hoạt tại nơi lánh trú và chưa thể trở về nhà.Chính phủ cho biết sẽ triển khai mọi biện pháp hỗ trợ để người dân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng có thể sớm ổn định cuộc sống. Đầu tiên, Chính phủ sẽ cung cấp khẩn cấp các nơi lánh trú tạm thời cần thiết như nhà lắp ghép cho người dân, cũng như đưa ra các chính sách hỗ trợ dân sinh như giảm phí bảo hiểm y tế và cước viễn thông.Các đám cháy vẫn có thể bùng phát trở lại do thời tiết hanh khô và gió mạnh, nên công tác dập tàn lửa vẫn được tiến hành suốt đêm tại các khu vực bị cháy.Đặc biệt, Chính phủ hiện vẫn duy trì cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức "nghiêm trọng" vì mùa xuân là thời điểm thường xảy ra các vụ cháy rừng quy mô lớn.