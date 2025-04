Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 2 triệu USD cho Myanmar khắc phục thiệt hại do động đất

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/3 công bố về quyết định viện trợ nhân đạo 2 triệu USD thông qua tổ chức quốc tế nhằm giúp Myanmar khắc phục nhanh chóng hậu quả từ trận động đất xảy ra hôm 28/3.Chính phủ Hàn Quốc hy vọng khoản hỗ trợ nói trên sẽ giúp ích cho những nỗ lực nhằm cứu sống người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.Ngoài ra, Seoul sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình khắc phục hậu quả do động đất tại Myanmar để xem xét về việc hỗ trợ thêm nếu xét thấy cần thiết.Mặt khác, Bộ Ngoại giao ngày 31/3 cho biết sẽ cử lãnh sự từ Đại sứ quán tại thành phố Yangon đến thủ đô Naypyidaw, kiểm tra tình hình an toàn của các Hàn kiều và hỗ trợ lãnh sự cần thiết cùng nhu yếu phẩm. Hiện có khoảng hơn 2.000 Hàn kiều đang sinh sống tại Myanmar, trong đó chủ yếu là tại Yangon.Trước đó, Bộ Ngoại giao đã cử lãnh sự khác từ Đại sứ quán tới thành phố Mandalay, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất, để kiểm tra tình hình an toàn của Hàn kiều, phát nhu yếu phẩm như mì gói, bàn chải và kem đánh răng. Hiện vẫn chưa có thiệt hại nào liên quan tới người dân Hàn được ghi nhận.Vào ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar. Theo số liệu từ chính quyền quân sự Myanmar, ít nhất đã có 1.644 người thiệt mạng do trận động đất này.