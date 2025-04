Giới nghiên cứu Hàn Quốc làm sáng tỏ nguyên nhân và quá trình thay đổi hình dạng thiên hà

Photo : KBS News

Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI) ngày 31/3 công bố nhóm nghiên cứu do nhà nghiên cứu Hong Seong-wook thuộc Trung tâm nghiên cứu sự tiến hóa của vũ trụ dẫn đầu đã sử dụng mô phỏng vũ trụ lớn nhất thế giới "Horizon Run 5 (HR5)", tìm ra khởi nguồn của tính quy luật về sự thay đổi hình dạng của thiên hà trong cụm thiên hà.Cụm thiên hà là thiên thể nặng nhất trong các thiên thể ổn định trên vũ trụ, bao gồm từ hàng trăm đến hàng nghìn thiên hà liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn.Việc nghiên cứu cụm thiên hà giúp các nhà nghiên cứu hiểu được cách thức và thời điểm thiên thể đầu tiên trong vũ trụ được hình thành, cách các thiên hà tác động lẫn nhau và thay đổi ra sao, cũng như hiểu được cấu trúc tổng thể của vũ trụ.Nhóm nghiên cứu đã theo dõi quá trình hình thành của hơn 4.500 thiên hà trong 160 cụm thiên hà bằng cách sử dụng "HR5". Kết quả cho thấy trong giai đoạn đầu hình thành vũ trụ, hầu như chỉ tồn tại thiên hà dạng xoắn ốc. Nhưng tại trung tâm cụm thiên hà, các thiên hà bắt đầu va chạm với nhau và dần chuyển từ hình xoắn ốc sang hình elip.Theo nhóm nghiên cứu, trong giai đoạn đầu sau va chạm, hình dạng xoắn ốc có thể quay trở lại, nhưng qua nhiều lần va chạm và hợp nhất, hình dạng thiên hà dần ổn định ở dạng elip. Một số thiên hà xoắn ốc không thể biến đổi sang dạng elip thì dần giảm hoạt động hình thành những ngôi sao, từ đó chuyển thành thiên hà dạng thấu kính.Nghiên cứu thực nghiệm lần này do các nhà nghiên cứu trong nước đến từ Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc, Viện nghiên cứu cao cấp Hàn Quốc (KIAS) Viện nghiên cứu thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTI) đóng vai trò chủ đạo, cùng sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Anh và Pháp.Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã sử dụng siêu máy tính của KISTI, xây dựng một vũ trụ ảo có kích thước 3.000 tỷ năm ánh sáng, có thể theo dõi lịch sử của khoảng 300.000 thiên hà.Trưởng nhóm nghiên cứu Hong Seong-wook cho biết nghiên cứu lần này đã làm sáng tỏ nguyên nhân của sự thay đổi có quy luật về hình dạng của các thiên hà trong cụm thiên hà, 45 năm kể từ sau khi hiện tượng này được quan sát.Luận văn nghiên cứu trên được đăng tải trên tạp chí học thuật uy tín nhất ở lĩnh vực thiên văn học là "Tạp chí vật lý thiên văn" (The Astrophysical Journal).