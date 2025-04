Chính sách hỗ trợ người nước ngoài ở vùng chịu ảnh hưởng bởi cháy rừng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 31/3 cho biết sẽ miễn các khoản phí liên quan đến thủ tục cư trú và đăng ký quốc tịch cho người nước ngoài, bao gồm cả lao động thời vụ sống tại các địa phương được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do cháy rừng. Thời gian áp dụng là từ nay cho đến hết ngày 30/4.Chính sách này áp dụng cho người nước ngoài đã đăng ký cư trú, bao gồm cả khai báo nơi cư trú, và đang cư trú liên tục từ thời điểm khu vực được công bố là "Khu vực thảm họa đặc biệt" cho đến hiện tại. Các địa phương này gồm huyện Sancheong, huyện Hadong (tỉnh Nam Gyeongsang); huyện Uiseong, huyện Cheongsong, huyện Yeongyang, huyện Yeongdeok, thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang); huyện Ulju (thành phố Ulsan).Tính đến cuối tháng 2, tổng số người nước ngoài cư trú tại 8 địa phương trên, bao gồm cả lao động thời vụ, là 18.578 người.Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ miễn tiền phạt cho những người nước ngoài không thể gia hạn thời gian lưu trú đúng hạn do ảnh hưởng của cháy rừng, cũng như các trường hợp vi phạm liên quan đến đăng ký hoặc khai báo cư trú từ nay cho đến hết tháng 4.Tuy nhiên, nếu hành vi vi phạm đã bắt đầu trước ngày địa phương được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt", thì thời gian từ ngày công bố chỉ định đến thời điểm hoàn tất xử lý hồ sơ sẽ không bị tính là thời gian vi phạm.Ngoài ra, đối với lao động thời vụ nước ngoài gặp khó khăn trong việc tiếp tục làm việc do thiệt hại từ cháy rừng, Chính phủ sẽ ưu tiên cho phép chuyển sang làm việc tại hộ nông dân khác để họ có thể tiếp tục được làm việc ổn định.Trong trường hợp các hộ nông dân bị thiệt hại do cháy rừng hiện chưa thể tuyển dụng lao động thời vụ, nhưng dự kiến sẽ khôi phục sản xuất trong thời gian tới, Chính phủ sẽ cấp thị thực cho người nước ngoài nhanh chóng để hỗ trợ việc tuyển dụng được diễn ra thuận lợi.Bộ Tư pháp cũng cho biết chính sách này sẽ được áp dụng cho cả các "Khu vực thảm họa đặc biệt" được chỉ định thêm trong thời gian thực hiện chính sách.