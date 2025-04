Hàn Quốc xếp thứ 31 OECD về tỷ lệ gánh nặng thuế năm 2023

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) do nghị sĩ Lim Kwang-hyun (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội tổng hợp thông qua Văn phòng Ngân sách Quốc hội ngày 31/3, tỷ lệ gánh nặng thuế của Hàn Quốc năm 2023 là 19%, cao thứ 31 trong số 37 nước thành viên OECD (trừ Australia không có dữ liệu).Tỷ lệ gánh nặng thuế là chỉ số thể hiện tỷ lệ thuế mà người dân và doanh nghiệp phải đóng, được tính bằng tổng nguồn thu thuế trừ đi các khoản đóng góp an sinh xã hội trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa. Tỷ lệ gánh nặng thuế thấp có nghĩa là số tiền thuế mà người dân và doanh nghiệp thấp, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa là nguồn tài chính mà Chính phủ có thể sử dụng cũng thấp.Tỷ lệ gánh nặng thuế của Hàn Quốc năm 2015 từng đạt 16,6%, năm 2016-2017 tăng lên ngưỡng 17%, năm 2018-2020 ở ngưỡng 18%. Còn trong năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng từ việc thu thuế vượt dự báo, tỷ lệ gánh nặng thuế đã tăng lên lần lượt thành 20,6% và 22,1%. Tuy nhiên, đến năm 2023, tỷ lệ này đã giảm mạnh 3,1% so với một năm trước do thu thuế doanh nghiệp sụt giảm đáng kể trước tình hình kinh doanh xấu đi.Thứ hạng của Hàn Quốc trong số các nước thành viên OECD đã tụt từ thứ 24 năm 2022 xuống thứ 31 vào năm 2023.Trong năm 2023, Đan Mạch là nước có tỷ lệ gánh nặng thuế cao nhất (43,4%), sau đó tới Na Uy (41,4%), Thụy Điển (36,3%), đều là những quốc gia phúc lợi tiêu biểu. Các nước có gánh nặng thuế thấp hơn Hàn Quốc là Mỹ và Ireland (18,9%), Séc (18,5%), Thổ Nhĩ Kỳ (17,1%), Costa Rica (15,7%), Mexico (15,3%).Tỷ lệ gánh nặng thuế bình quân của OECD năm 2023 là 25,3%, cao hơn Hàn Quốc 6,3%, tăng 1,8% lần so với khoảng cách biệt 3,5% năm 2022.Do thâm hụt thu ngân sách vẫn tiếp diễn, tỷ lệ gánh nặng thuế của Hàn Quốc trong năm ngoái được ước tính giảm xuống còn 17,7%. Mặc dù tỷ lệ gánh nặng thuế có xu hướng giảm, nhưng gánh nặng thuế thu nhập cá nhân lại đang gia tăng. Tỷ trọng thuế thu nhập doanh nghiệp trên GDP có chiều hướng giảm dần, năm 2015 là 2,6%, năm 2022 tăng lên 4,5%, năm 2023 lại giảm 3,3% và tiếp tục giảm xuống ngưỡng 2% vào năm 2024.Ngược lại, tỷ trọng thuế thu nhập từ lao động năm 2015 là 1,6%, năm 2022 và 2023 ngoái là 2,5%, năm ngoái là 2,4%. Điều này có nghĩa là gánh nặng thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập từ lao động trên GDP gần như tương tự nhau.Nghị sĩ Lim phân tích năng lực thu ngân sách của Chính phủ đang yếu đi, thể hiện rõ qua sự sụt giảm mạnh về gánh nặng thuế, trong đó nguyên nhân chính là do sự sụt giảm nguồn thu thuế doanh nghiệp. Theo ông, người lao động đang "còng lưng" bù đắp sự thiếu hụt nguồn thu thuế nghiêm trọng này, do đó Chính phủ cần phải lập phương án để phục hồi tăng trưởng, đánh thuế thu nhập từ lao động một cách hợp lý.