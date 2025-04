Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 2/2025 tăng 0,6%

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/3 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 2/2025", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (đã điều chỉnh theo mùa và loại trừ lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp) đạt 111,7 điểm, tăng 0,6% so với tháng 1. Sau đà giảm ba tháng liên tiếp từ tháng 9 năm ngoái, sản xuất toàn ngành công nghiệp đã phục hồi vào tháng 12 nhưng đã giảm trở lại 3% trong tháng 1 vừa qua, rồi đảo chiều và tăng chỉ trong một tháng.Sản xuất ngành khai khoáng tháng 2 tăng 1%, chủ yếu nhờ linh kiện điện tử và thiết bị điện tăng mạnh lần lượt là 9,1% và 6%. Sản xuất ngành dịch vụ cũng tăng 0,5%.Tuy nhiên, do bất ổn chính trị và ảnh hưởng từ vụ thảm họa máy bay của hãng hàng không Jeju Air, sản xuất ngành lưu trú và quán ăn giảm 3%, quy mô giảm mạnh nhất kể từ mức giảm 8,1% vào tháng 2/2022.Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng, cũng tăng 1,5% so với tháng 1. Việc giải ngân trợ cấp mua xe ô tô điện đã giúp doanh số hàng hóa lâu bền tăng 13,2%, trong đó sản phẩm ô tô tăng 13,5%. Ngược lại, doanh số hàng hóa không bền như như thực phẩm, đồ uống giảm 2,5%, và hàng hóa ít bền như giày dép, túi xách giảm 1,7%.Đầu tư vào thiết bị tăng mạnh 18,7% nhờ đầu tư vào máy móc phục vụ sản xuất chíp bán dẫn tăng 23,3%. Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng cũng tăng 1,5%. Mặc dù tiến độ hoàn thành thực tế các công trình xây dựng kiến trúc giảm 2,2%, nhưng các công trình xây dựng cơ bản như cơ sở hạ tầng tăng mạnh 13,1%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,1% so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,1% so với tháng 1.Cục Thống kê quốc gia giải thích chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 phần nào phản ánh hiệu ứng cơ sở do mức giảm chung trong tháng 1. Tuy nhiên, chỉ số doanh số bán lẻ và tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế vẫn giảm nếu so với cùng kỳ năm trước, nên cần tiếp tục theo dõi thêm xu hướng trong tháng tới.