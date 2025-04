Hàn Quốc lần đầu xác nhận được hiện tượng Đại Tây Dương hóa Bắc Băng Dương

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 30/3 thông báo Hàn Quốc xác nhận lần đầu tiên trên thế giới về hiện tượng “Đại Tây Dương hóa Bắc Băng Dương”, tức hiện tượng nước biển ấm từ Đại Tây Dương lan rộng đến Bắc Băng Dương do tác động của biến đổi khí hậu.Cơ quan này giải thích khi hiện tượng Đại Tây Dương hóa diễn ra khiến nhiệt độ và thành phần muối trong nước biển tại Bắc Băng Dương tăng lên, làm tan băng khi nước trên bề mặt biển ấm lên.Nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc phối hợp cùng Đại học Alaska (Mỹ) đã vận hành hệ thống quan trắc dòng chảy trong thời gian dài do Hàn Quốc phát triển tại vùng biển Đông Siberia thuộc khu vực biển phía Tây của Bắc Băng Dương từ năm 2017, qua đó xác nhận rằng hiện tượng Đại Tây Dương hóa đang gia tăng rõ rệt.Một quan chức Bộ Hải dương và thủy sản giải thích rằng nước biển có nhiệt độ và thành phần muối cao do chịu ảnh hưởng của hiện tượng Đại Tây Dương hóa có mật độ lớn tại vùng biển khơi trung của Bắc Băng Dương. Nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy rằng độ cao phần trên của lớp nước ấm và mặn này tại khu vực biển phía Tây của Bắc Băng Dương đã tăng lên khoảng 90m so với đầu những năm 2000.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc xác nhận được hiện tượng Đại Tây Dương hóa đang mở rộng sang cả phía đối diện của Bắc Băng Dương, và cũng là lần đầu tiên phát hiện ra hiện tượng có sự thay đổi theo chiều thẳng đứng thông qua quan trắc dài hạn theo từng năm tại khu vực phía Tây Bắc Băng Dương.