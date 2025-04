Hơn một nửa tập đoàn lớn Hàn Quốc trả lương 68.000 USD/năm cho nhân viên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 31/3 công bố kết quả phân tích toàn diện báo cáo kinh doanh của 100 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc có doanh thu hợp nhất hàng đầu năm 2024, trong đó có 55 doanh nghiệp năm ngoái chi trả mức lương trung bình cho nhân viên vượt quá 100 triệu won (67.969 USD)/năm.Điều này đồng nghĩa với việc hơn một nửa các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc trả mức lương trung bình trên 100 triệu won cho nhân viên.Số doanh nghiệp lớn trong Top 100 chi trả mức lương trung bình cho nhân viên vượt 100 triệu won/năm đã tăng đều qua từng năm, từ 9 công ty vào năm 2019 lên 12 công ty năm 2020, 23 công ty năm 2021, 35 công ty năm 2022, 48 công ty năm 2023 và 55 công ty trong năm ngoái, tăng gấp hơn 6 lần so với 5 năm trước.Trong năm 2024, 7 công ty lần đầu gia nhập nhóm này, gồm Hyundai Glovis với 100 triệu won, Hanwha Aerospace 118 triệu won (80.203 USD), công ty điện cơ Samsung (Samsung Electro-Mechanics) là 103 triệu won (70.008 USD), và KT&G 107 triệu won (72.727 USD).Đặc biệt, 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc đều chi trả mức lương trên 100 triệu won/năm cho nhân viên. Cụ thể, lương trung bình năm cho nhân viên của hãng điện tử Samsung là 130 triệu won (88.360 USD), ô tô Hyundai Motor 124 triệu won (84.281 USD), tập đoàn SK 116 triệu won (78.844 USD), Kia 136 triệu won (92.438 USD), điện tử LG là 117 triệu won (79.524 USD), SK Innovation 158 triệu won (107.391 USD), POSCO Holdings 148 triệu won (100.594 USD), HD Hyundai 159 triệu won (108.071 USD), SK hynix 117 triệu won (79.524 USD) và Hyundai Mobis là 135 triệu won (91.758 USD).Xét theo hình thức doanh nghiệp, các công ty mẹ thường trả lương trung bình năm cao hơn công ty con do số lượng nhân viên ít hơn và tỷ lệ ban lãnh đạo cao hơn.Xét theo ngành nghề, các doanh nghiệp năng lượng như tinh dầu và khí đốt có mức lương nhân viên cao nhất trong nhóm 100 doanh nghiệp lớn. Ngược lại, các công ty trong lĩnh vực phân phối và thực phẩm có mức lương năm tương đối thấp, chỉ bằng khoảng một phần ba so với các doanh nghiệp chi trả lương hơn 100 triệu won/năm.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) nhận định việc giá cả cao kéo dài đến năm ngoái là nguyên nhân khiến tiền lương tại các tập đoàn lớn tiếp tục tăng, trong khi mức tăng lương ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cao, khiến chênh lệch thu nhập ngày càng lớn. FKI nhấn mạnh các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng suất bên cạnh việc tăng lương.