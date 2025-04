Xuất khẩu Hàn Quốc tháng 3/2025 tăng 3,1%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/4 công bố số liệu "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 3/2025". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 58,28 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Tháng 1 năm nay, đà tăng 15 tháng liên tiếp của xuất khẩu của đã chững lại, nhưng sau đó hồi phục lại vào tháng 2, và tiếp tục tăng trong tháng 3.Chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, đạt kim ngạch 13,1 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm ngoái. Tính tới tháng 1, xuất khẩu chíp bán dẫn đã 9 tháng liên tiếp đạt trên 10 tỷ USD, ghi nhận đà tăng 15 tháng liền, nhưng sau đó chuyển sang xu hướng giảm vào tháng 2, tới tháng 3 đã tăng trở lại và khôi phục về mốc 10 tỷ USD.Xuất khẩu ô tô tháng 3 đạt 6,2 tỷ USD, tăng 1,2%. Xuất khẩu thép đạt 2,6 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái do đơn giá thép giảm. Xuất khẩu nhôm đạt 500 triệu USD, tăng 20,4%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 của Hàn Quốc đạt 53,3 tỷ USD, tăng 2,3% so với năm ngoái.Cán cân thương mại tháng 3 thặng dư 4,98 tỷ USD, thặng dư hai tháng liên tiếp kể từ tháng 2. Trước đó, cán cân thương mại đã thặng dư 19 tháng liên tục kể từ tháng 6/2023, tới tháng 1 năm nay thì chuyển sang thâm hụt.