Tác động từ cú sốc cầu Mỹ tới GDP Hàn Quốc có chiều hướng tăng

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo công bố ngày 1/4, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) phân tích rằng tác động từ cú sốc cầu từ Trung Quốc tới Hàn Quốc trong năm 2023 đã giảm so với năm 2010, nhưng ảnh hưởng từ cú sốc cầu Mỹ lại tăng nhẹ.Điều này là bởi từ nửa cuối những năm 2010, do xu hướng phân tách thương mại toàn cầu và mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Hàn Quốc đã giảm nhẹ, trong khi xuất khẩu của Seoul sang Washington lại tăng đáng kể.Cú sốc cầu (demand shock) chỉ sự gia tăng nhất thời nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ. Trong phân tích lần này, BOK giả định về tình huống là lỗ hổng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (tức chênh lệch giữa GDP thực tế và GDP tiềm năng) theo từng quốc gia tăng 1%.Kết quả phân tích của BOK cho thấy trong vòng 4 quý đầu tiên sau khi xảy ra cú sốc cầu từ Mỹ và Trung Quốc, tác động của cả hai đến GDP của Hàn Quốc là tương tự nhau. Tuy nhiên, từ quý thứ 5 trở đi, ảnh hưởng từ cú sốc cầu Mỹ kéo dài lâu hơn.Phản ứng của GDP nội địa Hàn Quốc với cú sốc cầu Mỹ lớn hơn hẳn so với phản ứng của các quốc gia khác, phản ứng đối với cú sốc cầu Trung Quốc cũng lớn hơn gấp hai lần so với các quốc gia láng giềng.BOK đã sử dụng mô phỏng triển vọng toàn cầu (BOK-GPM) mới xây dựng vào ước tính nói trên, trong đó cập nhật về những thay đổi về môi trường thương mại, bổ sung thêm khối kinh tế châu Á mới nổi, tinh chỉnh về tác động của yếu tố tỷ giá, cân nhắc tới biến động giá trị đồng USD tới các nước khác.