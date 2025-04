Khí hậu bất thường năm 2024 gây thiệt hại lớn trên toàn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc phối hợp cùng các ban ngành hữu quan ngày 1/4 phát hành báo cáo về khí hậu bất thường năm 2024, trong đó cho biết hiện tượng khí hậu bất thường vào năm ngoái rất đa dạng, kéo theo nhiều thiệt hại về mặt kinh tế và xã hội.Báo cáo cho biết nhiệt độ trung bình mùa hè năm 2024 là 25,6 độ C, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc vào năm 1973. Số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới trong năm ngoái cũng lên tới 20,2 ngày, nhiều hơn gấp 3,1 lần so với mức trung bình hằng năm và cũng là con số cao nhất trong lịch sử quan trắc. Nắng nóng mùa hè kéo dài đến tận tháng 9, khiến nhiệt độ trung bình tháng này đạt 24,7 độ C, mức cao nhất kể từ khi quan trắc.Do nắng nóng kéo dài, số ca bị sốc nhiệt lên tới 3.704 người, tăng 31,4% so với năm trước. Ngoài ra, 3.477 héc-ta diện tích cây trồng như nhân sâm và các loại nông sản khác cũng bị thiệt hại. Đặc biệt, nắng nóng kéo dài trong giai đoạn sinh trưởng của rầy nâu đã gây thiệt hại đến 7.732 héc-ta, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc và Nam Jeolla, tỉnh Nam Chungcheong.Mặt khác, nhiệt độ mặt nước biển xung quanh Hàn Quốc cũng đạt mức 17,8 độ C, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Số ngày xảy ra hiện tượng nhiệt độ nước biển cao bất thường lên tới 182,1 ngày; dẫn đến tình trạng thủy sản được nuôi trồng chết hàng loạt tại hầu hết các vùng biển, ngoại trừ thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Bắc Jeolla. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 143 tỷ won (97.388 USD).Báo cáo cũng cho biết 78,8% lượng mưa mùa hè năm ngoái tập trung vào mùa mưa. 9 địa phương trên toàn quốc đã ghi các nhận mưa lớn tới hơn 100 mm/giờ. Đợt mưa lớn trong tháng 7 đã gây thiệt hại cho 9.447 héc-ta hoa màu, cuốn trôi và vùi lấp 891 héc-ta đất nông nghiệp, và hơn 1 triệu gia súc bị chết.Ngoài ra, trận bão tuyết tại khu vực miền Trung Hàn Quốc vào cuối tháng 11 năm ngoái cũng đã khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy 2.397 héc-ta cơ sở nông nghiệp, 476 héc-ta cây trồng, 129 héc-ta trang trại chăn nuôi và hơn 1 gia súc bị chết.