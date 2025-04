Trung bình người dân Hàn Quốc khám ngoại trú 18 lần/năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế (HIRA) ngày 1/4 công bố báo cáo về tình hình sử dụng dịch vụ y tế và thống kê chất lượng dịch vụ y tế năm 2023.Trong năm 2023, trung bình người dân Hàn Quốc 18 lần khám bác sĩ (bao gồm cả bác sĩ Đông y), tăng 2,9% so với một năm trước (17,5 lần). Điều này đồng nghĩa rằng mỗi người đi khám ngoại trú 1,5 lần/tháng. Số lượt khám ngoại trú bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2023 cao gấp 2,8 lần so với mức trung bình của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (năm 2022 là 6,4 lần).Trong vòng 5 năm qua, số lần khám ngoại trú trung bình mỗi người dân chỉ giảm duy nhất vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên toàn thế giới (giảm 14,5% so với một năm trước).Xét theo giới tính, số lần khám ngoại trú của nam giới là 17,4 lần, nữ giới là 21,9 lần. Xét theo độ tuổi, chỉ nhóm 20-24 tuổi (8,9 lần) có số lần khám ngoại trú trong năm 2023 ở mức một con số. Các nhóm tuổi khác có số lần khám tăng dần theo độ tuổi, nhóm 75-79 tuổi có số lần khám là 40,9 lần/năm.Số lượt khám đối với các bệnh về cơ xương khớp và mô liên kết như viêm khớp và loãng xương có số lần khám ngoại trú cao nhất, trung bình mỗi người khám 3,7 lần/năm. Số lần khám ngoại trú nha khoa là 1,7 lần/năm, tăng nhẹ so với một năm trước (1,6 lần), nhưng vẫn cao hơn hơn bình quân chung OECD năm 2022 (1 lần).Thủ đô Seoul là nơi có số lần khám ngoại trú bình quân đầu người cao nhất (22,8 lần), sau đó tới Daegu (22,5 lần).Mặc dù số lần khám ngoại trú tăng nhưng mức độ hài lòng của bệnh nhân về chất lượng khám lại giảm. Theo kết quả khảo sát với bệnh nhân trên 16 tuổi, 83,4% bệnh nhân cảm thấy thời gian khám của bác sĩ là đầy đủ, giảm so với năm 2022 (82,5%). Tỷ lệ bệnh nhân cảm thấy bác sĩ giải thích dễ hiểu cũng giảm từ 92,2% xuống 91,8%. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân trả lời có cơ hội để trình bày về những băn khoăn, lo lắng của bản thân với bác sĩ đã giảm từ 91% xuống 88,2%. 93,4% bệnh nhân cảm thấy được bác sĩ đối xử tôn trọng, đúng mực, giảm so với năm 2022 là 95,5%.Tỷ lệ bệnh nhân phải hủy điều trị do vấn đề chi phí đã tăng từ 1,5% lên 2,7%. Tỷ lệ này ở mức cao 6% ở nhóm 20% người dân có thu nhập thấp nhất.Các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế chỉ ra rằng Chính phủ cần tiếp tục theo dõi về cách biệt trong khả năng tiếp cận về y tế, để đảm bảo tình trạng bất bình đẳng này không trầm trọng hơn.