Chính trị Doanh nghiệp game Hàn Quốc đổ dồn sự quan tâm tới thị trường Việt Nam

Giới doanh nghiệp game Hàn Quốc ngày 1/4 cho biết các công ty game lớn trong nước như Nexon và NCSoft đang tích cực kết nối với các doanh nghiệp Đông Nam Á bằng cách thành lập công ty con hoặc công ty liên doanh tại các nước.



Trong năm ngoái, NCSoft đã lập công ty liên doanh "NCV Games" với công ty "VNGGames", công ty con của công ty công nghệ thông tin VNG của Việt Nam.



Qua công ty liên doanh này, NCSoft dự kiến sẽ ra mắt game đình đám "Lineage2M" tại 6 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines vào ngày 20/5 tới. Game này từng được hãng giới thiệu trước tại thị trường nội địa năm 2019. Trước đây, hãng từng ra mắt các game di động tại Đông Nam Á, nhưng đây là đầu tiên NCSoft lập công ty liên doanh để cung cấp dịch vụ ở nước sở tại.



VNGGames là doanh nghiệp game hàng đầu Việt Nam, đang nhanh chóng mở rộng ra thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc. Hãng cũng được nhiều công ty game Hàn Quốc như Line Games hay Devsisters chọn làm đối tác phân phối hoặc phát hành game.



Hãng Nexon thì đang tích cực tuyển dụng nhân lực phát triển ưu tú tại khu vực Việt Nam thông qua công ty con chuyên về dịch vụ game "Nexon Networks".



Nexon Networks đã thành lập "Nexon Dev Vina" (NDVN) tại Việt Nam vào năm 2022, gần đây đã tăng số lượng nhân viên lên 90 người, tăng cường hợp tác với các đơn vị phát triển trong nước trong đó có Nexon Korea.



Cuối năm ngoái, Quỹ Văn hóa game Hàn Quốc đã cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức "Tuần lễ game Hàn Quốc", với nhiều chương trình giao lưu văn hóa nhằm phát triển ngành công nghiệp và văn hóa game hai nước.



Trong sự kiện thứ hai được tổ chức vào năm nay, các doanh nghiệp game như NCSoft, Nexon Korea, NHN và Pearl Abyss đang góp mặt trong danh sách tài trợ cho "Tuần lễ game".



Lý do khiến doanh nghiệp game Hàn Quốc chú ý tới thị trường Việt Nam đó là bởi tiềm năng rất lớn và chi phí nhân công rẻ. Theo báo cáo năm 2022 của công ty khảo sát thị trường quốc tế Newzoo, dân số game thủ tại Việt Nam vào khoảng 54,6 triệu người, chiếm một nửa tổng dân số gần 100 triệu người.



Đặc biệt, các công ty game hết sức chú ý tới khía cạnh chi phí nhân công cho lao động là nhà phát triển ở Việt Nam thấp hơn so với Hàn Quốc. Tiền lương cho một nhà phát triển mới của công ty game tại Việt Nam vào khoảng 7 triệu-12 triệu won (4.750 đến 8.150 USD) một năm.



Theo số liệu tổng hợp năm 2023 của công ty Job Planet, thu nhập bình quân của một nhà phát triển game tại Hàn Quốc là khoảng 36 triệu won (24.460 USD) một năm. Mức lương khởi điểm của các nhà phát triển game tại các doanh nghiệp lớn là khoảng 50 triệu won (33.972 USD).



Đại diện một doanh nghiệp game cho biết năng lực phát triển tổng thể của Việt Nam ở mức cao, nên không chỉ các doanh nghiệp lớn mà cả các doanh nghiệp game vừa và nhỏ cũng đang gia tăng thuê nhân lực ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam cũng khá tự do hơn so với Trung Quốc.