Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 1/4 cho biết thương hiệu chính sách nhà truyền thống (Hanok) có tên là "Seoul Hanok" đã giành giải thiết kế ở lĩnh vực Truyền thông (Communication) tại “Giải thưởng thiết kế iF 2025” (iF Design Award 2025) của Đức.Đây là năm thứ hai liên tiếp thương hiệu này được vinh danh tại các giải thưởng trong và ngoài nước, sau khi giành giải xuất sắc tại Giải thưởng thương hiệu công cộng Hàn Quốc lần thứ 2.Giải thưởng thiết kế iF 2025 do Diễn đàn thiết kế quốc tế iF của Đức tổ chức, đã bước sang năm thứ 71 và được xem là một trong những cuộc thi thiết kế có lịch sử lâu đời và uy tín nhất thế giới. Năm nay có khoảng 11.000 tác phẩm từ 66 quốc gia trên thế giới đã tham gia dự thi ở 82 hạng mục thuộc 9 lĩnh vực như thiết kế sản phẩm, bao bì; truyền thông.Thành phố Seoul đánh giá giải thưởng lần này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc phát triển một thương hiệu phản ánh giá trị chính sách và xu hướng đang thay đổi của nhà truyền thống Hanok, cũng như liên tục quảng bá các giá trị của những tài sản kiến trúc như làng nhà truyền thống Hanok Bukchon.Seoul giải thích thiết kế lần này được đánh giá cao nhờ một số điểm nổi bật, trong đó có việc tận dụng kiểu chữ tiếng Hàn Hangeul phá vỡ khuôn dạng vuông truyền thống, tạo nhịp điệu và tính trực quan trong thiết kế. Đồng thời, các âm đầu, âm giữa và phụ âm cuối, các yếu tố thu hút người nước ngoài, được tách thành những yếu tố riêng biệt tạo hiệu ứng đa chiều. Ngoài ra, thiết kế còn sử dụng bảng màu đồng nhất với thương hiệu thành phố là “Seoul My Soul” giúp tăng tính kết nối.Chính quyền thành phố Seoul cho biết đang sử dụng thương hiệu "Seoul Hanok", được phát triển từ năm 2023 cho các hoạt động quảng bá chính sách, triển lãm, sự kiện trong và ngoài nước, thiết kế liên quan đến nhà Hanok, và phát triển các sản phẩm đặc trưng. Seoul cũng sẽ đưa thương hiệu này đến không gian văn hóa công cộng (Lounge) ở làng nhà truyền thống Hanok Bukchon và Seochon.Kể từ ngày 1/4, Seoul bắt bầu bán các dòng sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu "Seoul Hanok" tại không gian văn hóa công cộng ở làng nhà truyền thống Seochon. Đây là những sản phẩm được phát triển cùng với 5 nghệ nhân thủ công, gồm đèn bàn làm từ giấy truyền thống Hanji, ly thủy tinh tái chế, và mô hình chuông gió hoa mai. Ngoài ra, các sản phẩm như cốc sứ, sổ tay giấy Hanji và túi lộc Bokjumeoni được sản xuất thông qua hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân cũng được bày bán. Một sự kiện triển lãm kỷ niệm sẽ được tổ chức đến hết ngày 17/4 tới.