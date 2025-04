Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ tái khẳng định về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau ngày 1/4 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun, tái khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên.Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước kể từ khi chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donlad Trump ra mắt.Quan chức hai nước đã thảo luận về các vấn đề an ninh cấp bách trong khu vực, các cơ hội hợp tác kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng, và đề cập đến việc Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào ngành công nghiệp của Mỹ. Thứ trưởng Landau cũng gửi lời an ủi và chia buồn đến các nạn nhân cùng những thiệt hại nặng nề do cháy rừng mà Hàn Quốc đang gặp phải.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Thứ trưởng hai nước còn trao đổi ý kiến về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, hợp tác kinh tế song phương.Thứ trưởng Kim Hong-kyun chúc mừng ông Landau nhậm chức, bày tỏ hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với người đồng cấp Mỹ trong việc phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Hai nước cần tiếp tục duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc, tăng cường phối hợp để đối phó với vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như ngăn chặn hành vi huy động vốn trái phép từ việc đánh cắp tiền điện tử.Quan chức Hàn Quốc còn nhấn mạnh đến việc cần phải chấm dứt ngay lập tức hợp tác quân sự trái phép Nga-Triều trong quá trình chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, và không nên có bất kỳ bồi thường nào cho các hành động sai trái của Bắc Triều Tiên.Mặt khác, Thứ trưởng Kim cho rằng các chính sách như thuế đối ứng của Mỹ không nên trở thành rào cản trong hợp tác kinh tế Hàn-Mỹ, đồng thời đề xuất tiếp tục thảo luận để tìm ra hướng giải quyết các mối quan ngại chung giữa hai bên.Thứ trưởng hai nước cũng nhất trí nỗ lực tổ chức sớm Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật nhằm duy trì hợp tác ba bên, cũng như gặp mặt trực tiếp vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi chuyên sâu.