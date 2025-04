Chính phủ Hàn Quốc họp bàn đối sách trị an cho ngày Tổng thống nhận phán quyết luận tội

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 2/4 đã chủ trì hội nghị các Bộ trưởng liên quan đến trị an, kiểm tra đối sách đảm bảo trật tự vào thời điểm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 4/4.Quyền Tổng thống phát biểu dù Tòa án ra phán quyết thế nào thì cũng phải chấp nhận kết quả đó một cách điềm tĩnh, sáng suốt theo đúng nguyên tắc chủ nghĩa pháp trị. Quyền Tổng thống kêu gọi chính giới đặt ưu tiên hàng đầu vào sự an toàn và tồn tại của cộng đồng, thay vì chỉ nghĩ tới lợi ích chính trị; thể hiện thái độ trách nhiệm, đóng góp vào đoàn kết xã hội chứ không phải mâu thuẫn và chia rẽ. Đặc biệt, ông khẩn thiết đề nghị chính giới kiềm chế những phát ngôn có thể kích động biểu tình trái phép và bạo lực.Chính phủ tuyệt đối không dung thứ bất cứ hành vi trái phép, bạo lực nào, bắt ngay tại chỗ và truy cứu trách nhiệm một cách cứng rắn với các hành vi thách thức công quyền như phá hoại cơ sở hạ tầng, bạo lực, phóng hỏa, phá hoại cộng đồng. Ông Han kêu gọi người dân đoàn kết bằng sức mạnh và trí tuệ, đưa Hàn Quốc vượt qua hỗn loạn và mâu thuẫn.Sau phần phát biểu mở đầu của Quyền Tổng thống, Chính phủ đã tiến hành thảo luận về phương án đối phó liên ngành trước lo ngại xảy ra sự cố an toàn trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.Trước tiên, Cơ quan Cảnh sát quyết định duy trì trạng thái đối phó khẩn cấp từ 9 giờ sáng ngày 3/4, ban lệnh đối phó cấp độ cao nhất vào lúc 0 giờ ngày 4/4. Theo đó, 100% nguồn lực cảnh sát hiện có sẽ được huy động, bố trí tới các cơ quan và địa điểm chính. Cảnh sát cũng mở rộng lực lượng lưu động để đối phó với tình huống bột phát.Bộ Hành chính và an toàn sẽ cử nhân lực kiểm tra tình hình tới các ga tàu điện ngầm gần nơi tổ chức biểu tình, lập nhóm hỗ trợ tại chỗ với các bàn ngành hữu quan. Nếu đám đông trở nên quá tải, Bộ sẽ có các biện pháp cần thiết như cho tàu chạy không dừng, đóng cửa các lối ra vào. Ngoài ra, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra đặc biệt thang máy ở những nhà ga quan trọng, khởi động mạng liên lạc an toàn phòng ngừa thảm họa, sự cố nhằm ngăn chặn các sự cố do đám đông.Chính quyền thành phố Seoul sẽ khởi động tổ đối sách an toàn cho người dân, điều tiết giao thông công cộng một cách linh hoạt. Thành phố sẽ bố trí hơn 2.400 nhân lực tại các ga tàu điện ngầm gần địa điểm biểu tình, như các ga Gwanghwamun, ga Tòa thị chính, Hangangjin, Yeouido, để tập trung quản lý an toàn đám đông.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông sẽ bố trí thêm các trạm thu phát di động ở những nơi dự kiến tập trung đông người, mở rộng tài nguyên máy chủ để đối phó với sự gia tăng đột biến về lưu lượng dịch vụ internet. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy sẽ lập tổ đối phó tình hình khẩn cấp, bố trí nhân lực và xe cộ tại chỗ, ứng phó nhanh khi xảy ra sự cố.Quyền Tổng thống kêu gọi người dân thể hiện tiếng nói một cách hòa bình khi tham gia tụ tập biểu tình, tích cực phối hợp khi có đề nghị giữ trật tự của Cảnh sát và chính quyền địa phương.