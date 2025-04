Giá tiêu dùng tháng 3/2025 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng ở ngưỡng 2%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/4 công bố số liệu cho biết giá tiêu dùng trong tháng 3 vừa qua tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức tăng này cao hơn so với tháng 2, nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng 2% kể từ đầu năm.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đã giảm xuống mức 1% từ tháng 9 năm ngoái, sau đó lần lượt đạt 2,2% vào tháng 1 và 2% vào tháng 2 năm nay.Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.Xét theo các mặt hàng, giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 0,9% so với tháng 3/2024. Mặt hàng công nghiệp tăng 1,7%, trong đó giá thực phẩm chế biến tăng mạnh 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Dịch vụ cá nhân cũng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục xu hướng tăng. Trong khi đó, giá dịch vụ công tăng 1,4%, mức cao nhất trong 7 tháng qua. Cục Thống kê cho biết việc nhiều trường đại học tăng học phí trong năm nay là nguyên nhân khiến giá dịch vụ công tăng.Mặt khác, chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, tăng 2,4% so với một năm trước. Ngược lại, chỉ số giá thực phẩm tươi sống lại giảm 1,3%.