Quy mô dư nợ vay hộ gia đình tính đến cuối quý IV/2024 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 2/4 công bố số liệu cho biết dư nợ khoản vay hộ gia đình theo bình quân đầu người tính đến cuối quý IV/2024 là 95,53 triệu won (65.153 USD), mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2012.Con số này đã tăng liên tục trong 6 quý kể từ mức 93,32 triệu won (63.646 USD) vào cuối quý II/2023, và tăng gần 2 triệu won (1.364 USD) so với 93,67 triệu won (63.885 USD) của quý IV/2023.Tổng số người vay đã giảm 110.000 người, từ 19,79 triệu người vào cuối quý IV/2023 xuống còn 19,68 triệu người vào cuối quý IV năm ngoái. Số người vay vào cuối quý IV/2024 là mức thấp nhất trong vòng 4 năm kể từ mức 19,63 triệu người vào cuối quý IV/2020.Quy mô vay nợ cũng thể hiện xu hướng gia tăng liên tục, lần lượt vượt mốc 1.700.000 tỷ won (1.159 tỷ USD) vào cuối quý III/2020 và 1.800.000 tỷ won (1.228 tỷ USD) vào cuối quý II/2021. Con số này gần đây cũng tăng 3 quý liên tiếp kể từ mức 1.852.800 tỷ won (1.264 tỷ USD) của quý I/2024.Xét theo độ tuổi, tính đến cuối quý IV/2024, dư nợ vay ngân hàng bình quân đầu người ở độ tuổi ngoài 40 đạt 110,73 triệu won (75.520 USD), ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Từ nhóm 30 tuổi trở xuống, con số này cũng ở mức kỷ lục với 74,36 triệu won (50.715 US). Ngược lại, dư nợ bình quân ở nhóm ngoài 50 tuổi là 92 triệu won (62.746 USD), giảm 100.000 won (68 USD) so với quý trước; nhóm từ 60 tuổi trở lên cũng giảm 470.000 won (320 USD), xuống còn 77,06 triệu won (52.556 USD).Về khoản vay từ các tổ chức phi ngân hàng, dư nợ bình quân đầu người lần lượt là 39,69 triệu won (27.069 USD) ở nhóm từ dưới 30 tuổi; 47,53 triệu won (32.416 USD) ở độ tuổi ngoài 40; 45,21 triệu won (30.834 USD) ở nhóm ngoài 50 tuổi và 55,8 triệu won (38.056 USD) với nhóm ngoài 60 tuổi.