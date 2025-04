Thợ lặn Hàn-Nhật tham gia tìm kiếm hài cốt nạn nhân vụ ngập mỏ than Chosei 1942

Photo : YONHAP News

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), tổ chức dân sự "Nhóm người dân khắc ghi vào lịch sử sự cố ngập mỏ Chosei" ngày 1/4 đã mở đợt lặn thứ ba tìm kiếm hài cốt các nạn nhân trong vụ ngập mỏ than dưới đáy biển Chosei ở tỉnh Yamaguchi, phía Tây Nhật Bản.Tổ chức này đã từng tổ chức hai đợt lặn vào tháng 10 năm ngoái và tháng 1-2 năm nay, với sự hợp tác của thợ lặn nổi tiếng Nhật Bản Isaji Yoshitaka. Trong đợt lặn lần ba này có thêm sự tham gia của hai thợ lặn tư nhân từ Hàn Quốc.Các thợ lặn này đã phát hiện được địa điểm có khả năng tiến sâu hơn địa điểm đạt tới ở lần thứ hai trước đó.Trong lần lặn thứ hai, thợ lặn Isaji đã lặn xuống sâu vào 265m tính từ cửa hầm nhưng không thể tiến tiếp vào bên trong do bị vướng các kết cấu bị sập như gỗ. Tổ chức dân sự trên sẽ tiếp tục lặn khảo sát cho tới ngày 4/4.Vụ ngập mỏ Chosei xảy ra vào ngày 3/2/1942 tại một hầm mỏ dưới đáy biển cách bờ biển Ube, tỉnh Yamaguchi khoảng 1 km, do đường hầm bị rò nước dẫn tới nhấn chìm toàn bộ hầm mỏ. Vụ tai nạn đã khiến 136 người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) và 47 người Nhật Bản, tổng cộng 183 người thiệt mạng.Cho tới nay, việc tìm kiếm hài cốt nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được thực hiện. Chính phủ Nhật Bản lấy lý do là khó xác định vị trí các hài cốt nạn nhân. Tổ chức dân sự Nhật Bản nói trên đã tự huy động nguồn quyên góp và bắt đầu tiến hành dự án này.