Cảnh sát Hàn Quốc siết chặt an ninh trước thềm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết với Tổng thống

Photo : YONHAP News

Trước thềm Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết về vụ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 4/4, Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Lee Ho-young ngày 2/4 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với ban lãnh đạo cảnh sát trên toàn quốc để rà soát tình trạng sẵn sàng ứng phó.Ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc đang đối mặt với tình hình nghiêm trọng hơn bao giờ hết, nên toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ được huy động để đối phó. Tình trạng căng thẳng và mâu thuẫn giữa các nhóm ủng hộ và phản đối luận tội đang gia tăng, dự đoán các hành vi vi phạm nghiêm trọng trật tự pháp luật như hành vi bạo lực, hành vi bất hợp pháp trong các cuộc biểu tình, diễu hành, cũng như đe dọa đến an toàn của các quan chức chủ chốt, có thể sẽ xảy ra.Cảnh sát quyết định sẽ ban lệnh khẩn cấp mức độ cao nhất trên toàn quốc vào ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết, và duy trì trạng thái sẵn sàng trực đối phó khẩn cấp.Khoảng 210 đơn vị cơ động với hơn 14.000 cảnh sát sẽ được triển khai tập trung tại thủ đô Seoul. Khu vực xung quanh Tòa án Hiến pháp sẽ được duy trì ở trạng thái kiểm soát hoàn toàn và không cho phép bất kỳ ai tiếp cận.Trong trường hợp xảy ra các hành vi phá hoại cơ sở vật chất, đe dọa đến sự an toàn của các thẩm phán hoặc tấn công cảnh sát, cảnh sát sẽ xử lý cứng rắn bằng cách bắt giữ tại chỗ và điều tra giam giữ.Sở Cảnh sát Seoul cũng cho biết sẽ tích cực xem xét việc cho phép sử dụng hơi cay và gậy cảnh sát trong trường hợp an toàn của người dân và cảnh sát bị đe dọa. Ngoài ra, việc bố trí lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để ứng phó với các tình huống khẩn cấp cũng đang được cân nhắc.Cảnh sát nhấn mạnh sẽ xử lý theo nguyên tắc không khoan nhượng đối với các trường hợp có hành vi quá khích hoặc vi phạm pháp luật trong các cuộc biểu tình, cũng như sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu xảy ra tổn thất về tài sản do người biểu tình gây ra.