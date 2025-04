Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 3/4 công bố kết quả cuộc bầu cử địa phương bổ sung 2/4. Tại cuộc bầu cử Thị trưởng Gimcheon (tỉnh Bắc Gyeongsang), ứng cử viên Bae Nak-hoo của đảng Sức mạnh quốc dân đã giành chiến thắng với 51,8% số phiếu bầu.Gimcheon được đánh giá là khu vực thiên về cử tri bảo thủ, bởi ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân cũng từng giành tỷ lệ phiếu bầu cao trong cuộc bầu cử địa phương năm 2022 và cuộc Tổng tuyển cử 10/4 năm ngoái.Với vị trí Thị trưởng Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang), ứng cử viên Byun Gwang-yong của đảng đối lập Dân chủ đồng hành dẫn đầu với 56,75% số phiếu bầu, giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng cầm quyền. Trước đó, ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân từng giành chiến thắng tại nơi này trong bầu cử địa phương năm 2022 và Tổng tuyển cử năm ngoái.Trong cuộc đua chức Thị trưởng Asan (tỉnh Nam Chungcheong), ứng cử viên Oh Se-hyun của đảng Dân chủ đồng hành đã vượt qua đối thủ từ đảng Sức mạnh quốc dân và giành chiến thắng. Ứng cử viên đảng cầm quyền từng giành chiến thắng tại nơi này trong bầu cử địa phương năm 2022, nhưng lại bị đảng Dân chủ đồng hành vượt qua trong cuộc Tổng tuyển cử 2024.Ứng cử viên Jang In-hong đảng Dân chủ đồng hành giành chiến thắng trong cuộc đua chức Chủ tịch quận Guro (Seoul) với 56,03% số phiếu bầu. Ứng cử viên đảng Đổi mới Tổ quốc Jeong Cheol-won đắc cử chức Chủ tịch huyện Damyang (tỉnh Nam Jeolla).Còn trong cuộc bầu cử Giám đốc Sở Giáo dục Busan, ứng cử viên Kim Seok-joon theo khuynh hướng tiến bộ đã giành chiến thắng.Tại cuộc đua 8 vị trí ủy viên Hội đồng cấp tỉnh thành, đảng Sức mạnh quốc dân chiến thắng ở 4 nơi, đảng Dân chủ đồng hành 3 nơi, một nơi còn lại thuộc về ứng cử viên độc lập. Trong số 9 vị trí ủy viên Hội đồng cấp quận, huyện, đảng Dân chủ đồng hành giành được chiến thắng tại 6 nơi, đảng Sức mạnh quốc dân 2 nơi, 1 nơi ứng cử viên độc lập đắc cử.Cuộc bầu cử địa phương lần này ít được quan tâm do không phải bầu ra nghị sĩ Quốc hội hay lãnh đạo thành phố lớn, thời gian vận động tranh cử trùng với đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, thêm vào đó còn do tình hình chính trị trong nước đang sôi sục trước thềm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết với vụ luận tội Tổng thống.Ban lãnh đạo đảng cầm quyền đã không đi vận động cử tri tại địa phương, trong khi đảng Dân chủ đồng hành thì chỉ hỗ trợ bầu cử ở những nơi có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ứng cử viên phe đối lập.