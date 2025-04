Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc gấp rút chuẩn bị trước ngày tuyên án đối với Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ mở phiên tuyên án xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào lúc 11 giờ sáng ngày 4/4. Trước ngày tuyên án, Tòa án Hiến pháp đã tổ chức các cuộc họp của thẩm phán để thảo luận về quy trình tuyên án và chỉnh sửa lần cuối các nội dung trong bản phán quyết.Trong ngày 1/4, Tòa án Hiến pháp đã tổ chức cuộc họp để ấn định ngày tuyên án, và được cho là đã tiến hành nghị án, trong đó các thẩm phán đưa ra lập trường của mình như chấp thuận, phản đối, bác bỏ luận tội Tổng thống.Tòa án Hàn Quốc quyết định không công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến quá trình thảo luận và biểu quyết cho đến ngày tuyên án chính thức vì lý do bảo mật. Các cuộc thảo luận và quy trình liên quan vẫn có thể tiếp tục diễn ra vào cả sáng ngày 4/4.Thẩm phán Jung Hyung-sik, người phụ trách chính vụ xét xử luận tội Tổng thống, sẽ soạn thảo văn bản phán quyết. Nếu tất cả 8 thẩm phán cùng ký tên thì văn bản này sẽ được coi là bản phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, nếu quan điểm của ông Jung thuộc phe thiểu số, thì một trong các thẩm phán thuộc phe đa số sẽ thay thế ông viết bản phán quyết cuối cùng.Phía Tổng thống Yoon thông báo sẽ không tham dự phiên tuyên án sau khi cân nhắc các vấn đề an ninh.Khi ngày tuyên án đến gần, công tác đảm bảo an ninh xung quanh Tòa án Hiến pháp cũng đã được tăng cường. Cảnh sát Hàn Quốc đã ban lệnh khẩn cấp cấp độ 2, huy động một nửa lực lượng cảnh sát từ sáng ngày 3/4 tại thủ đô Seoul.