Lễ tưởng niệm 77 năm cuộc nổi dậy ngày 3/4 trên đảo Jeju

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc phối hợp với chính quyền đảo Jeju ngày 3/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân đã hy sinh trong cuộc nổi dậy 3/4/1948 ở đảo Jeju lần thứ 77 tại Công viên Hòa bình 3/4 (Jeju).Sự kiện được diễn ra với chủ đề “Hơi thở ngày 3/4 đi vào lịch sử, làn sóng hòa bình lan tỏa toàn cầu”, với sự tham dự của hơn 15.000 người, bao gồm gia quyến của các nạn nhân và người dân trên đảo Jeju.Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo trong buổi lễ khẳng định việc tưởng niệm các nạn nhân đã hy sinh trong cuộc nổi dậy này, và chia sẻ nỗi đau với những người sống sót cùng gia quyến nạn nhân là trách nhiệm cơ bản của một quốc gia dân chủ tự do. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để khôi phục danh dự và bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân cũng như gia đình của họ.Ông Han nhấn mạnh sẽ hoàn tất điều tra bổ sung trong năm nay để làm sáng tỏ những phần chưa rõ, nỗ lực trong việc khai quật hài cốt của những người chưa được tìm thấy và xét nghiệm ADN. Các chính sách phúc lợi và hỗ trợ điều trị tâm lý cho người sống sót và gia quyến nạn nhân cũng sẽ được mở rộng. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ cố gắng để Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận tư liệu về cuộc nổi dậy 3/4/1948 là di sản tư liệu thế giới trong năm 2025.Quyền Tổng thống cho biết tinh thần của cuộc nổi dậy này đã mang đến bài học quý giá về sự đoàn kết và cùng sinh tồn, đặc biệt là trong thời điểm Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước. Theo đó, ông Han hy vọng tinh thần này sẽ giúp người dân Hàn Quốc đoàn kết thành một khối và phát triển hướng tới tương lai.Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik trong bài phát biểu cũng khẳng định việc xác định người mất tích, khai quật hài cốt, xét xử lại các vụ án và bồi thường thích đáng là điều bắt buộc để chữa lành hoàn toàn vết thương do bi kịch của cuộc nổi dậy để lại. Quốc hội sẽ đồng hành cùng chính quyền đảo Jeju để có thể nhanh chóng hóa giải mọi nỗi oan khuất.Chủ tịch Hội gia quyến các nạn nhân cuộc nổi dậy 3/4 Kim Chang-beom chia sẻ những người còn sống sót sau sự kiện trên vẫn khắc khoải với nỗi nhớ thương người thân. Ông hy vọng Hàn Quốc sẽ không để thảm kịch tương tự xảy ra thêm lần nữa. Đặc biệt, ông Kim cũng kêu gọi Quốc hội khóa XXII nhanh chóng thông qua các dự thảo sửa đổi Luật đặc biệt về cuộc nổi dậy ngày 3/4, cũng như các luật liên quan đến trung tâm điều trị chấn thương tâm lý, để cuộc nổi dậy này trở thành một phần của lịch sử hướng tới sự thật và công lý.Chính phủ Hàn Quốc từ năm 2014 đã chỉ định ngày 3/4 là ngày tưởng niệm những nạn nhân đã hy sinh trong cuộc nổi dậy 3/4. Từ đó đến nay, lễ tưởng niệm được tổ chức hằng năm như một nghi thức cấp quốc gia.