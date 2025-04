NATO thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 2/4 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul tại Bỉ, và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hàn Quốc.Ông Rutte hy vọng Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng không chỉ với từng nước thành viên của NATO, mà còn hợp tác trực tiếp với tổ chức này. Đáp lại, Ngoại trưởng Cho đề xuất mở rộng hợp tác từ những lĩnh vực có thể thực hiện thông qua các cuộc thảo luận cấp chuyên viên.Cuộc gặp này diễn ra trước khi ông Cho tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO, diễn ra trong hai ngày 3-4/4. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã 4 năm liên tiếp mời Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand, 4 nước đối tác của NATO ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương (IP4), tham dự Hội nghị này.Trong bối cảnh an ninh giữa châu Âu và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang ngày càng có sự liên kết, Tổng thư ký Rutte nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với những quốc gia có chung giá trị như các nước IP4.Ngoài ra, ông Rutte còn đánh giá hợp tác quân sự Nga-Triều là mối đe dọa an ninh chung đối với cả châu Âu và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, khẳng định NATO và các nước IP4 cần phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Quan chức này cũng đánh giá cao việc Hàn Quốc chia sẻ thông tin, bao gồm các buổi báo cáo của phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc liên quan đến việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga vào tháng 10 năm ngoái.Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh phải chấm dứt ngay lập tức hợp tác quân sự Nga-Triều trong quá trình diễn ra các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, và không nên có bất kỳ khoản bồi thường nào cho các hành động sai trái của Bắc Triều Tiên.Liên quan đến hỗ trợ tái thiết Ukraine, ông Cho cho biết Hàn Quốc đã viện trợ 400 triệu USD vào năm ngoái, và dự kiến sẽ hỗ trợ thêm khoảng 2 tỷ USD trong trung và dài hạn, bắt đầu từ năm 2025. Tổng thư ký Rutte đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của Seoul dành cho Kiev.