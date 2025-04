Công bố bức ảnh đầu tiên chụp bằng kính viễn vọng không gian hợp tác Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 2/4 công bố bức ảnh đầu tiên được chụp bởi kính viễn vọng không gian SPHEREx do Cơ quan Hàng không vụ trụ Mỹ (NASA) đồng phát triển với Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc (KASI).Sau khi được phóng lên vũ trụ vào ngày 12/3, kính viễn vọng SPHEREx đang trong giai đoạn vận hành ban đầu kéo dài 37 ngày, thực hiện tất cả các thử nghiệm, bao gồm việc kiểm tra, hiệu chỉnh.Kính viễn vọng này có thể quan sát tia hồng ngoại, vốn rất khó quan sát từ mặt đất, đặc mục tiêu là lập bản đồ vũ trụ 3D tia hồng ngoại đầu tiên trên thế giới, thông qua việc quan sát toàn bộ bầu trời bằng 102 màu sắc khác nhau.Bức ảnh đầu tiên được kính chụp vào ngày 28/3 vừa qua, được đánh giá là rõ nét và có độ sáng ổn định. 6 tấm ảnh được công bố lần này thể hiện toàn bộ tầm nhìn quan sát của SPHEREx, kính viễn vọng góc rộng. Màu tím trên ảnh thể hiện bước sóng ngắn, màu đỏ thể hiện bước sóng dài. Trong bức ảnh đầu tiên, đường sáng ở góc bên trái phía trên là do khí heli trong tầng khí quyển Trái đất. Bức ảnh phóng to màu xanh lá cây là một thiên hà gần được chụp rõ nét. Bức ảnh màu xanh da trời cho thấy kính có thể quan sát cả những thiên hà ở xa và tối. KASA giải thích cách phân chia theo màu sắc như thế này giúp xác định thành phần của các vùng không gian và khoảng cách đến các thiên hà.Các nhà nghiên cứu kỳ vọng kính viễn vọng này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu về các chủ đề đa dạng, như nguyên nhân dẫn tới giãn nở nhanh chóng của vũ trụ trong vòng chưa đầy 1 giây sau khi được hình thành, hay khởi nguồn của nước trong ngân hà.KASA đánh giá kính viễn vọng SPHEREx đang hoạt động tốt hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Cơ quan này sẽ vận dụng tài liệu quan sát được để phục vụ cho những dự án nghiên cứu thú vị giữa hai nước Hàn-Mỹ.