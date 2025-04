Phản ứng của Thủ tướng Nhật Bản về phán quyết luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban Nội các Hạ viện Nhật Bản ngày 4/4, diễn ra sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật.Ông Ishiba cho biết dù chính quyền nào lên nắm quyền tại Hàn Quốc trong thời gian tới thì năm nay vẫn là năm kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật. Hợp tác giữa hai nước không chỉ mang ý nghĩa hết sức quan trọng xét trên khía cạnh an ninh mà còn cả ở khía cạnh hòa bình và ổn định khu vực.Hiện tại, Mỹ Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa có phản ứng chính thức. Trong thời gian qua, các nước đều hết sức chú ý tới tình hình xét xử luận tội bởi đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, sẽ tác động lớn tới các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, an ninh.Hiện tại đang là buổi đêm tại Mỹ, nên có thể Washington sẽ mất thêm thời gian phân tích về phán quyết luận tội để đưa ra lập trường.Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/4 vừa qua đã nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc, từ chối bình luận về tình hình của Seoul. Tuy nhiên, Bắc Kinh bày tỏ tin tưởng vào trí tuệ và năng lực của người dân Hàn Quốc có thể xử lý các vấn đề nội bộ một cách phù hợp. Trung Quốc sẽ nỗ lực phát triển sâu sắc hơn hợp tác hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược song phương. Ngày 4/4 là Tết Thanh minh tại Trung Quốc, nên ít khả năng Bắc Kinh sẽ đưa ra lập trường ngay trong ngày.