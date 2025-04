Quyền Tổng thống Hàn Quốc cam kết nỗ lực quản lý bầu cử Tổng thống mới

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 4/4 đã ra tuyên bố toàn dân sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol.Ông Han lấy làm tiếc khi lần thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, một nguyên thủ quốc gia đương chức bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội. Quyền Tổng thống khẳng định sẽ nỗ lực hết sức trong việc quản lý quá trình bầu cử Tổng thống mới, để Chính phủ mới có thể ra mắt một cách thuận lợi theo đúng Hiến pháp và pháp luật, phản ánh đúng ý nguyện của người dân.Bên cạnh đó, ông Han cam kết sẽ duy trì trạng thái an ninh vững chắc, không để xảy ra lỗ hổng trong an ninh quốc gia và ngoại giao. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để đối phó với các vấn đề nổi cộm, trong đó có chiến tranh thương mại, đảm bảo tình hình trị an trong nước, đối phó kỹ lưỡng với thảm họa và sự cố.Quyền Tổng thống đề nghị chính giới và Quốc hội khép lại những bất đồng ý kiến, đoàn kết cả trí và lực vì tương lai của đất nước. Về phần mình, Chính phủ sẽ làm tròn vai trò, không để đời sống người dân và kinh tế đất nước bị lung lay.Ông Han nhấn mạnh tình hình trong và ngoài nước đang hết sức nghiêm trọng, yêu cầu giới công chức làm tròn vai trò của mình một cách có trách nhiệm, không lơ là dù chỉ một chút trong các công tác điều hành Chính phủ.Vào chiều ngày 4/4, ông Han đã triệp tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), chỉ đạo các cơ quan hữu quan duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên có thể lợi dịch tình hình chính trị hỗn loạn tại Hàn Quốc để khiêu khích, tuyên truyền, kích động dư luận.