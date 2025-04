Đóng tàu Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về đơn hàng trúng thầu tháng 3/2025

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ cơ quan phân tích về ngành đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) công bố ngày 4/4, lượng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới trong tháng 3 đạt 1,5 triệu CGT (tấn tổng hợp bù, 58 tàu), giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong số này, Hàn Quốc đã trúng thầu 820.000 CGT (17 tàu, chiếm 55%), vượt qua Trung Quốc với 520.000 CGT (31 tàu, chiếm 35%), và vươn lên đứng đầu thế giới về lượng đơn hàng.Xét theo CGT mỗi tàu, Hàn Quốc đạt 48.000 CGT và Trung Quốc là 17.000 CGT, cho thấy Seoul trúng thầu tàu có giá trị gia tăng cao hơn so với Bắc Kinh.Tính đến cuối tháng 3/2025, đơn hàng tồn đóng tàu trên toàn cầu là 159,57 triệu CGT, tăng 1,52 triệu CGT so với cuối tháng 2. Xét theo đơn hàng tồn đóng tàu của từng quốc gia, Trung Quốc dẫn đầu với 93,97 triệu CGT (59%), tiếp theo là Hàn Quốc với 36,12 triệu CGT (23%).Chỉ số giá tàu đóng mới của Clarkson đạt 187,43 điểm, tăng 4,26 điểm (2,3%) so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo giá của từng loại tàu, tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên 174.000m³ là 255 triệu USD, tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) 125 triệu USD và tàu container siêu lớn là 274 triệu USD.