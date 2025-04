Giới nghiên cứu Hàn Quốc lần đầu hé màn nguyên lý hoạt động của vắc-xin mRNA

Photo : KBS News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 4/4 công bố kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu do bà Narry Kim, Trưởng nhóm nghiên cứu RNA thuộc Viện khoa học cơ bản (IBS) dẫn đầu, làm sáng tỏ nguyên lý hoạt động của vắc-xin mRNA sau khi được đưa vào cơ thể người.mRNA là viết tắt của cụm từ "Messenger RNA", tức RNA thông tin, là vật chất di truyền giúp cơ thể tạo ra protein. Vắc-xin sử dụng mRNA tiêu biểu là vắc-xin COVID-19 được hai hãng Moderna và Pfizer (Mỹ) thương mại hóa. Loại vắc-xin này có thể được sản xuất nhanh hơn nhiều so với vắc-xin theo phương pháp protein tái tổ hợp truyền thống, giúp đối phó với các biến chủng virus khác nhau dễ dàng hơn.Do vậy, vắc-xin mRNA đã đóng góp lớn vào việc phòng ngừa COVID-19 tại các nước trên toàn thế giới, nhưng lại chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc mRNA được đưa vào cơ thể sẽ có tác động như thế nào.Nhóm nghiên cứu do bà Kim dẫn đầu đã phát hiện ra rằng khi lần đầu được đưa vào cơ thể người, mRNA sẽ được hỗ trợ bởi một protein là "heparan sulfate" để tiến vào sâu bên trong tế bào.Tiếp theo, protein "TRIM25" bên trong tế bào chất sẽ phát hiện và loại bỏ sự xâm nhập của mRNA. Protein này được kích hoạt bởi ion proton (H+) thoát ra khi màng lưới nội chất bị phá vỡ, khi đó, nó sẽ bị phân hủy nhanh chóng nhắm vào mục tiêu là mRNA.Với trường hợp vắc-xin của Moderna và Pfizer, "bazơ biến đổi N1-Methylpseudouridine" sẽ làm giảm khả năng gắn kết của protein TRIM25 và khiến mRNA không bị phân giải.Bộ Khoa học cho biết nghiên cứu lần này đã lần đầu làm sáng tỏ nguyên lý tác động của vắc-xin mRNA bên trong tế bào cơ thể con người, mang ý nghĩa lớn trong việc thiết lập nền tảng lý thuyết để nâng cao hơn nữa hiệu quả và tính an toàn của thuốc điều trị mRNA.Kết quả nghiên cứu trên được đăng tải trên ấn bản trực tuyến của tạp chí học thuật quốc tế "Science" vào rạng sáng ngày 4/4 (giờ Hàn Quốc).