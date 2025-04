Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 31

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/4 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên một ngày trước đã khai mạc cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 31 tại sân vận động Kim Nhật Thành (Bình Nhưỡng), sau 6 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.Cuộc thi gồm các nội dung chạy cự ly 5 km, 10 km, một nửa quãng đường (21.097 km) hoặc cả quãng đường (42.195 km) dành cho cả nam và nữ. KCNA cho biết nhiều người yêu thích marathon đến từ nhiều quốc gia như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Romania, Ma-rốc và Ethiopia đã tham gia sự kiện lần này.Cuộc thi chạy marathon quốc tế Bình Nhưỡng được tổ chức thường niên từ năm 1981 nhằm kỷ niệm "Tết Thái Dương", ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4), nhưng đã bị hoãn kể từ năm 2020 do đại dịch COVID-19 bùng phát.Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cho biết các vận động viên marathon chạy qua các tuyến đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó có cả các con phố như Kaeson, Sungri dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của người lao động và học sinh, thanh thiếu niên.Ở nội dung chạy cả quãng đường, nam vận động viên Pak Kum-Tong và nữ vận động viên Jon Su-kyong của Bắc Triều Tiên đã giành huy chương vàng. Ở nội dung chạy nửa quãng đường, các vận động viên miền Bắc đã giành trọn ba vị trí dẫn đầu.Ở phần thi marathon nghiệp dư nam, các vận động viên Ba Lan đã giành cả ba vị trí nhất, nhì và ba; còn trong cuộc thi dành cho nữ, vận động viên đến từ Hong Kong đã giành vị trí thứ nhất.Koryo Tours, một công ty lữ hành chuyên về du lịch Bắc Triều Tiên có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc trước đó đã mở bán gói du lịch “Marathon Tour” kéo dài 6 ngày 5 đêm, bao gồm tham gia cuộc thi marathon và tham quan các địa điểm du lịch nổi bật của Bình Nhưỡng như quảng trường Kim Nhật Thành, tháp Juche (Chủ thể), khu đô thị mới Hwasong và nhà hàng Okryugwan.Bắc Triều Tiên vào cuối tháng 2 vừa qua cũng từng mở lại tour du lịch theo đoàn cho du khách phương Tây đến tham quan Đặc khu kinh tế Rason, nhưng đã đột ngột dừng lại chỉ sau vài ngày. Do đó, dư luận đang chú ý xem liệu cuộc thi marathon lần này có trở thành tín hiệu cho việc miền Bắc chính thức nối lại các tour du lịch theo đoàn dành cho người nước ngoài hay không.