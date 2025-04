Giá thực phẩm chế biến, dịch vụ ăn uống tại Hàn Quốc tăng trên 3% trong tháng 3

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 7/4 công bố xu hướng tiêu dùng của tháng 3/2025. Trong tháng trước, giá các mặt hàng thực phẩm chế biến tăng 3,6%, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 12/2023.Cụ thể, giá cà phê tăng 8,3%, bánh mì tăng 6,3%, thịt xông khói và giăm bông tăng 6%. Giá dịch vụ ăn uống cũng tăng 3%, đà tăng 3% hai tháng liên tiếp.Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dịch vụ ăn uống và thực phẩm chế biến đóng góp lần lượt 0,42%và 0,3% cho mức tăng chung giá cả tháng 3.Trong năm nay, giá các mặt hàng thực phẩm chính như cà phê, bánh mì, há cảo đông lạnh, bánh kẹo và kem đã đồng loạt tăng. Đầu tháng này, mì Jin (hãng thực phẩm Ottogi), bia Asahi, hamburger (hãng Lotteria) đều tăng giá.Các doanh nghiệp giải thích việc tăng giá là điều không tránh khỏi do gánh nặng chi phí nguyên vật liệu và nhân công. Thêm vào đó, tỷ giá hối đoái tăng khiến giá nhập khẩu nguyên liệu cũng tăng theo. Đặc biệt, trong năm ngoái các doanh nghiệp đã phải hoãn tăng giá sản phẩm theo đề nghị của Chính phủ nhằm ổn định vật giá.Dự báo giá cả thực phẩm sẽ khó được ổn định trong ngắn hạn. Trong trường hợp mâu thuẫn thuế quan từ Mỹ làm lung lay trật tự thương mại tự do thì lạm phát toàn cầu sẽ tăng nhanh, có thể tác động tới giá thực phẩm trong nước. Ngoài ra, giá một số nông sản có thể sẽ bị ảnh hưởng sau vụ cháy rừng trên diện rộng gần đây ở vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan).