Cơ quan Thanh tra Hàn Quốc kiểm tra kỷ cương công chức trước thềm bầu cử Tổng thống sớm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) ngày 7/4 ra thông cáo báo chí cho biết đã bắt tay tiến hành công tác kiểm tra đặc biệt nhằm siết chặt kỷ cương của công chức, trước tình hình đội ngũ công chức rối ren và bất ổn quốc gia vẫn tiếp diễn sau vụ Tổng thống bị luận tội.Cơ quan này sẽ kiểm tra việc tuân thủ nghĩa vụ trung lập chính trị của công chức và tình hình quản lý an ninh trước thềm bầu cử Tổng thống. BAI cũng sẽ rà soát toàn diện về kỷ cương trong quân ngũ, bao gồm cả hệ thống ứng phó với tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo quân đội có thể thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.Ngoài ra, thông qua đợt kiểm tra đặc biệt các lĩnh vực còn yếu kém tại chính quyền địa phương, BAI sẽ tiến hành rà soát các hành vi xử lý công việc thụ động, mang tính hình thức; đồng thời kiểm tra thực trạng quản lý an toàn của các cơ sở vật chất, tập trung vào các cơ sở hạ tầng đã xuống cấp như cầu hay hầm, các cơ sở tập trung đông người như nhà thi đấu hay sân khấu biểu diễn, cùng các không gian ngầm.8 chính quyền địa phương, gồm huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang), nơi được công bố là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do thiệt hại từ vụ cháy rừng, sẽ được miễn kiểm tra trong đợt này.Cơ quan Thanh tra Hàn Quốc còn quyết định kiểm tra đặc biệt các yếu tố gây bất tiện và bất an cho người dân có thể phát sinh do sự lơi lỏng kỷ luật trong công chức. Các nội dung kiểm tra cụ thể bao gồm tình trạng quản lý an toàn của các phương tiện và đường ray tàu hỏa, tàu điện ngầm; tình hình quản lý tàu đánh cá cỡ nhỏ, vốn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ tai nạn; và quy trình quản lý và kiểm tra ra vào cảng của tàu đánh cá.Mặt khác, BAI cũng sẽ kiểm tra thực trạng giám sát và quản lý các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng hóa chất độc hại tại khu vực đông dân cư, cũng như đánh giá tính hiệu quả của hệ thống sơ tán tại các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất.Cơ quan Thanh tra nhấn mạnh sẽ điều tra nghiêm ngặt và xử lý mạnh tay mọi hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật được phát hiện trong quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, công chức không cố ý hoặc không có lỗi nghiêm trọng sẽ được xem xét miễn trách nhiệm nếu xử lý công việc một cách tích cực vì lợi ích chung.