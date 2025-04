Báo Mỹ đánh giá vụ thiết quân luật đã chứng minh năng lực hồi phục của chủ nghĩa dân chủ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ ngày 5/4 (giờ địa phương) đăng tải bài phân tích có tựa đề "Cách nền dân chủ Hàn Quốc chiến thắng nhà lãnh đạo liều lĩnh".Trước tiên, bài báo cho rằng việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 năm ngoái đã bộc lộ rõ yếu điểm của chủ nghĩa dân chủ tại Hàn Quốc. bài báo dẫn lời các học giả cho rằng nếu một sự kiện như vậy lại có thể xảy ra tại Hàn Quốc, nơi lâu nay được coi là hình mẫu dân chủ ở châu Á, thì điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra ở các quốc gia khác.Tuy nhiên, Thời báo New York chỉ ra rằng quá trình đối phó với vụ thiết quân luật suốt 4 tháng qua đã cho thấy "khả năng phục hồi nguyên trạng" của chủ nghĩa dân chủ tại Hàn Quốc.Tờ báo Mỹ chỉ ra rằng người dân Hàn Quốc đã có sự đối phó ngay lập tức khi các lực lượng quân đội mà ông Yoon điều động tiến vào Quốc hội, nhằm chiếm đóng cơ quan lập pháp bằng vũ lực. Người dân phẫn nộ đã xuống đường biểu tình, ngăn chặn quân đội bằng tay không. Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật. Sau đó, Tòa án Hiến pháp đã quyết định bãi nhiệm ông Yoon với sự nhất trí toàn diện.Thời báo New York nhấn mạnh đối với người dân Hàn Quốc, chủ nghĩa dân chủ không phải tự nhiên mà có, mà là thành quả của hàng chục năm đấu tranh. Người dân Hàn Quốc rất trân trọng chủ nghĩa dân chủ. Tất cả các bước ngoặt chính trị quan trọng đều do người dân xuống đường giành lấy, như chấm dứt chế độ độc tài, bầu cử tự do, loại bỏ nhà lãnh đạo lạm quyền.NYT phân tích giới quan sát nước ngoài coi vụ việc lần này là một chiến thắng của chế độ dân chủ được tạo ra tại Hàn Quốc nửa sau những năm 1980.Giáo sư Daniel Snyder thuộc Đại học Stanford, người từng làm phóng viên ở Hàn Quốc vào những năm 1980, thì đánh giá rằng sự đối phó với nỗ lực đảo chính của ông Yoon đã thể hiện sự chín muồi của chủ nghĩa dân chủ tại Hàn Quốc. Giáo sư cũng đánh giá cao sự đồng thuận tuyệt đối của các thẩm phán Tòa án Hiến pháp trong quyết định bãi nhiệm ông Yoon, thể hiện được năng lực khắc phục sự phân cực về tư tưởng.