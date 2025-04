Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 2/2025 thặng dư hơn 7 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/4 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế tháng 2/2025, trong đó cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 7,18 tỷ USD, đà thặng dư 22 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2023, đánh dấu chuỗi thặng dư dài thứ ba kể từ những năm 2000.Xét theo các hạng mục, cán cân hàng hóa, tức kim ngạch xuất khẩu trừ đi kim ngạch nhập khẩu, thặng dư 8,18 tỷ USD trong tháng 2, tăng mạnh so với mức 2,5 tỷ USD của tháng 1, thời điểm số ngày làm việc bị rút ngắn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng lần lượt 3,6% và 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, dù xuất khẩu chíp bán dẫn giảm, nhưng các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) như máy tính và mô-đun camera lại tăng trưởng mạnh, đẩy kim ngạch xuất khẩu quay trở lại đà tăng chỉ sau một tháng. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 cũng đảo chiều sang tăng trưởng dương nhờ nhập khẩu hàng hóa vốn, như trang thiết bị chế tạo chíp bán dẫn và hàng tiêu dùng tăng.Trong khi đó, cán cân dịch vụ vẫn ghi nhận mức thâm hụt 3,21 tỷ USD, tăng so với tháng 1. Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư 2,62 tỷ USD. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) tháng 2 đạt 4,96 tỷ USD, tăng so với một tháng trước.