Lợi nhuận kinh doanh quý I/2025 của Samsung vượt dự báo thị trường

Photo : YONHAP News

​Hãng điện tử Samsung ngày 8/4 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh quý I/2025. Theo đó, lợi nhuận của hãng đạt 6.600 tỷ won (4,49 tỷ USD), mặc dù giảm 0,15% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao hơn nhiều so với dự báo từ thị trường là 5.000 tỷ won (3,4 tỷ USD).​Đặc biệt, doanh số mẫu điện thoại Galaxy S25 được đánh giá là đã thúc đẩy kết quả kinh doanh của Samsung trong quý I. Mẫu điện thoại này được ra mắt vào tháng 2 vừa qua, đạt kỷ lục 1 triệu chiếc bán ra trong nước chỉ trong vòng 21 ngày, thời gian ngắn nhất trong số các mẫu Galaxy từ trước tới nay.​Doanh thu của Samsung trong quý I vừa qua đạt 79.000 tỷ won (53,73 tỷ USD), tăng 9,84% so với cùng kỳ năm trước, gần bằng doanh thu quý III năm ngoái là 79.100 tỷ won (53,8 tỷ USD), mức cao kỷ lục xét theo quý.​Tuy nhiên, lợi nhuận quý II được dự báo sẽ giảm, do hiệu ứng ra mắt Galaxy S25 giảm đi, cùng với sự ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ.​Yonhap Infomax, bộ phận thu thập tin tức tài chính của hãng tin Yonhap, dự báo lợi nhuận của Samsung trong quý II sẽ đạt 6.136,8 tỷ won (4,18 tỷ USD), giảm mạnh 41,24% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu đạt 75.697,9 tỷ won (51,1 tỷ USD), tăng 2,2%.