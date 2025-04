Tổng thống Mỹ tuyên bố không cân nhắc phương án hoãn áp thuế đối ứng

Photo : YONHAP News

Khi trả lời câu hỏi của báo giới tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 7/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không cân nhắc tới khả năng tạm hoãn việc áp thuế đối ứng để đàm phán.Ông Trump khẳng định Mỹ đang có cơ hội phục hồi lại lĩnh vực thương mại. Nhiều quốc gia đã lợi dụng Mỹ, nay phải "cầu xin" Washington để được đàm phán vì đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông nhấn mạnh đây là một thỏa thuận công bằng, nên trong nhiều trường hợp các quốc gia vẫn sẽ phải trả mức thuế quan đáng kể.Tổng thống Trump cũng cho biết đã đạt được tiến triển lớn trong đàm phán với nhiều quốc gia, và khẳng định Mỹ sẽ quay lại trở thành cường quốc về kinh tế.Mặt khác, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích việc Trung Quốc áp thuế trả đũa 34% đối với hàng hóa Mỹ; đồng thời cảnh báo có thể áp thêm 50% thuế nữa với hàng hóa Trung Quốc và ngừng mọi cuộc đối thoại nếu Bắc Kinh không rút lại biện pháp này.Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh mặc dù ông tôn trọng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng Washington không chấp nhận việc Trung Quốc có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và dùng số tiền này để đầu tư cho quân đội. Trung Quốc là một quốc gia “đóng kín”, hàng hóa Mỹ và các quốc gia khác không thể bán tại thị trường này do giá cả bị kiểm soát khắt khe.Ngoài ra, ông Trump cũng không chấp nhận đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc miễn thuế đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ. Việc bán hàng hóa tại EU trở nên khó khăn không chỉ do vấn đề thuế quan mà còn là do hàng rào phi thuế quan.Trước lo ngại rằng chính sách thuế quan của Mỹ có thể khiến các nước khác xích lại gần Trung Quốc hơn, ông Trump cho rằng không cần lo ngại điều này vì các quốc gia khác vẫn muốn dựa vào Washington. Tổng thống Trump khẳng định thuế quan vừa là biện pháp lâu dài vừa là công cụ đàm phán. Bởi vì Mỹ cần nhiều thứ hơn cả thuế nên nước này sẽ đàm phán công bằng và tốt đẹp với tất cả các quốc gia.Liên quan đến Nga, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết không có bất kỳ hoạt động thương mại nào với Matxcơva vì nước này đang trong tình trạng chiến tranh.