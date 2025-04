Nhật Bản xem xét hỗ trợ khai quật hài cốt người Joseon trong vụ ngập mỏ than Chosei

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp của Ủy ban quyết toán ngân sách Thượng viện ngày 7/4, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết Chính phủ nước này sẽ xem xét phương án hỗ trợ việc khai quật hài cốt tại mỏ than dưới đáy biển Chosei (thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi). Đây là nơi xảy ra thảm họa ngập mỏ khiến 136 người Joseon (tức bao gồm cả người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên) thiệt mạng trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc.Thủ tướng Ishiba cho rằng nếu việc trực tiếp thăm dò hiện trường có thể giúp nắm bắt được tình hình, và nếu nhận được sự đồng ý của các bên thì Chính phủ Tokyo không nên ngần ngại, mà hãy đưa ra những phán đoán và ý kiến về những việc làm cần thiết một cách có trách nhiệm.Ông Ishiba đánh giá việc các tổ chức dân sự Nhật Bản huy động nguồn vốn và mạo hiểm thực hiện hoạt động khai quật hài cốt là những việc làm cao quý. Tuy nhiên, Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh mặc dù Tokyo nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bàn giao lại hài cốt cho gia quyến nạn nhân, nhưng cũng cần phải đảm bảo an toàn trong quá trình khai quật.Vụ ngập mỏ Chosei xảy ra vào ngày 3/2/1942 tại một hầm mỏ dưới đáy biển cách bờ biển Ube, tỉnh Yamaguchi khoảng 1 km, do đường hầm bị rò nước dẫn tới nhấn chìm toàn bộ hầm mỏ. Vụ tai nạn đã khiến tổng cộng 183 người thiệt mạng, gồm 136 người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) và 47 người Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản cho tới nay vẫn chưa tiến hành đầy đủ công tác bàn giao thi thể nạn nhân và làm rõ nguyên nhân xảy ra thảm họa.