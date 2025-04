Chính giới Hàn Quốc tranh cãi về việc chỉ định ứng cử viên Chánh án Tòa án Hiến pháp

Photo : KBS News

Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng khẩn cấp ngày 8/4, đảng Dân chủ đồng hành đã chỉ trích việc Quyền Tổng thống Han Duck-soo chỉ định ứng cử viên Chánh án Tòa án Hiến pháp là hành vi vi hiến, vượt quyền, cáo buộc đây là âm mưu kiểm soát Tòa án Hiến pháp của thế lực nổi loạn.Đảng Dân chủ đồng hành cảnh báo sẽ có biện pháp pháp lý như yêu cầu tạm dừng hiệu lực, khởi kiện hành chính và yêu cầu Tòa án xét xử tranh chấp thẩm quyền. Đảng này chỉ trích việc Giám đốc Cơ quan Pháp chế Lee Wan-kyu, người được ông Han chỉ định, đã tham gia cuộc họp kín với Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhận định ông này nên là đối tượng bị Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) điều tra về tội nổi loạn.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik, người có quyền quyết định lịch trình họp Quốc hội, cũng đã phản đối, yêu cầu ông Han rút lại chỉ định và tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu tổ chức phiên điều trần của Ủy ban đặc biệt về kiểm tra tư cách và năng lực nhân sự.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân đánh giá cao quyết định của Quyền Tổng thống Han, gọi đây là quyết định can đảm sau nhiều cân nhắc kỹ lưỡng. Quyết định này của Quyền Tổng thống là nhằm ngăn chặn sự tê liệt của Tòa án Hiến pháp và sự đổ vỡ trong công tác điều hành quốc gia, trong bối cảnh đảng Dân chủ đồng hành cảnh báo sẽ luận tội toàn bộ thành viên Nội các.Đảng Sức mạnh quốc dân cũng phản bác lập luận của đảng Dân chủ đồng hành về việc Quyền Tổng thống không có quyền chỉ định ứng cử viên Chánh án Tòa án Hiến pháp, viện dẫn việc Phó Thủ tướng Choi Sang-mok từng bổ nhiệm hai thẩm phán do Quốc hội tiến cử mà không vấp phải tranh cãi nào khi còn đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng thống.Theo đó, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang đưa ra những lập luận vô lý. Đảng này nhấn mạnh vị trí Chánh án Tòa án phải do Tổng thống chỉ định, chứ không phải do Quốc hội đề cử, nên ông Han không hề xâm phạm quyền hạn của Quốc hội và cũng không thể là đối tượng bị xét xử tranh chấp thẩm quyền.Tuy nhiên, đảng Sức mạnh quốc dân cũng bày tỏ tiếc nuối về việc bổ nhiệm thẩm phán Ma Eun-hyuk, cho rằng đây là quyết định sai lầm vì ông Ma không nhận được sự đồng thuận giữa chính giới, thuộc phe tả khuynh nên không sẵn sàng bảo vệ nền dân chủ tự do.Cuối cùng, đảng Sức mạnh quốc dân kêu gọi Chủ tịch Woo nhanh chóng tổ chức phiên điều trần nhân sự, chỉ trích việc ông Woo từ chối đã thể hiện lòng tham chính trị, vượt quá quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội.