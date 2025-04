Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 3/2025 tăng hơn 190.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/3 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 3/2025". Theo đó, số người có việc làm trong tháng vừa qua là 28.589.000 người, tăng 193.000 người so với cùng kỳ năm trước, đà tăng ở ngưỡng 100.000 người trong ba tháng liên tiếp.Xét theo ngành nghề, số người có việc làm trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội, bao gồm các chương trình việc làm của Chính phủ, tăng 210.000 người, mức tăng cao nhất.Ngược lại, số lao động có việc làm trong ngành xây dựng giảm 185.000 người, 11 tháng giảm liên tiếp do tình hình suy thoái trong ngành. Đây cũng là mức giảm sâu nhất kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 2013.Tình hình việc làm trong ngành chế tạo cũng không mấy khả quan. Số lao động có việc làm trong ngành này đã giảm 112.000 người so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức giảm lớn nhất sau 4 năm 4 tháng kể từ thời kỳ đỉnh dịch COVID-19 vào tháng 11/2020.Xét theo độ tuổi, số người có việc làm tăng hơn 360.000 người ở nhóm trên 60 tuổi, vượt xa so với tổng mức tăng chung. Trong khi đó, số người có việc làm trong nhóm thanh niên giảm hơn 200.000 người; các nhóm ở độ tuổi 40 và 50 cũng giảm.Đặc biệt, số thanh niên "nghỉ ngơi", tức những người không tìm kiếm việc làm mà không có lý do cụ thể, đạt 455.000 người, mức cao nhất từng được ghi nhận trong các tháng 3.Chính phủ nhận định rằng sự phục hồi tiêu dùng trong nước đang chững lại, trong khi bất ổn trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng, đã khiến tình hình tuyển dụng tại các ngành nghề chủ chốt bị trì trệ. Chính phủ cảnh báo các chính sách thuế quan của Mỹ có thể khiến tình trạng tuyển dụng sụt giảm ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong các ngành xuất khẩu chủ lực như chế tạo.