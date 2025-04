Hàn Quốc mở đợt truy quét liên ngành đối với người nước ngoài cư trú trái phép từ nay tới tháng 6

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 9/4 công bố triển khai đợt truy quét liên ngành đầu tiên đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trong năm 2025, năm thứ ba xúc tiến "Kế hoạch 5 năm về giảm người cư trú bất hợp pháp".Bộ Tư pháp sẽ phối hợp các ban ngành hữu quan là Cơ quan Cảnh sát, Bộ Tuyển dụng và lao động, Bộ Địa chính và giao thông, Cơ quan Cảnh sát biển, tiến hành đợt truy quét chung trong vòng 77 ngày từ ngày 14/4-29/6.Trọng tâm đợt truy quét lần này là tội phạm người nước ngoài đe dọa tới sự an toàn của người dân, như ma túy, xe lậu; các ngành nghề "ăn mòn" việc làm của người dân như xây dựng, giao hàng; tội phạm xuất nhập cảnh làm rối loạn trật tư cư trú như môi giới nhập cảnh, việc làm trái phép.Chính phủ dự kiến sẽ xử lý cứng rắn như xử phạt hành chính, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh đối với các vi phạm phát hiện trong đợt truy quét sắp tới. Đối tượng nào từ chối kiểm tra mà không có lý do chính đáng, cơ quan chức năng sẽ đề nghị lệnh khám xét để cưỡng chế kiểm tra; nếu có hành vi cản trở thi hành công vụ như gây thương tích cho công chức kiểm tra thì sẽ bị tố giác hình sự.Bộ Tư pháp khẳng định sẽ vừa nỗ lực hết sức tuân thủ các quy trình hợp pháp trong quá trình truy quét, vừa bảo vệ nhân quyền của người nước ngoài.Quyền Bộ trưởng Tư pháp Kim Seok-woo nhấn mạnh việc giữ vững trật tự cư trú là tiền đề cho chính sách xuất nhập cảnh và nhập cư để tạo được sự an tâm, đồng thuận trong xã hội. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục xúc tiến nhất quán chính sách giảm người cư trú bất hợp pháp.