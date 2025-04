Photo : YONHAP News

"Netflix Top 10", trang web chính thức của Netflix, ngày 9/4 công bố bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines) của Hàn Quốc chiếu trên nền tảng này xếp thứ nhất trong số các show truyền hình toàn cầu không phải tiếng Anh với 5,4 triệu lượt xem.Lượt xem của một chương trình trên Netflix được tính bằng tổng thời gian xem của khán giả chia cho tổng thời lượng phát sóng của chương trình đó trên nền tảng này.Bộ phim với dàn diễn viên gồm Park Bo-gum, IU, Moon So-ri, Park Hae-joon thủ vai chính được chiếu trên Netfix từ ngày 7-28/3 vừa qua, gồm tổng cộng 16 tập, chia làm 4 phần, mỗi phần 4 tập được phát vào thứ Sáu hàng tuần.Trong tuần đầu khởi chiếu, phim xếp thứ 4, tuần thứ 2 vươn lên thứ hai, tuần thứ 3 xếp thứ nhất, tuần thứ 4 rơi xuống thứ ba, nhưng lần này lại quay lại vị trí số 1.Phim gây tiếng vang lớn với câu chuyện về những người cha, người mẹ, một đề tài bất cứ ai cũng có thể đồng cảm. Bộ phim thấm đẫm tình cảm gia đình gắn bó qua những năm tháng khó khăn, đặc biệt được yêu thích tại các gia châu Á, nơi rất coi trọng tình cảm gia đình.Trong tuần thứ 5 sau khi khởi chiếu, phim xếp thứ nhất tại 5 quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Đài Loan, Việt Nam và lọt Top 10 tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.Đáng chú ý, tác phẩm là một sê-ri phim gồm 16 tập với hơn 16 giờ chiếu. Nếu chỉ tính theo tổng số thời gian xem thì phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đã thu hút 89,7 triệu giờ xem của khán giả toàn cầu, cao hơn cả phim "Tuổi vị thành niên" (Adolescence) xếp thứ nhất hạng mục show truyền hình nói tiếng Anh (68,4 triệu giờ xem).