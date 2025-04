Đồng won Hàn Quốc rớt giá mạnh trước căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng

Photo : YONHAP News

Tỷ giá hối đoái won-USD đã gần chạm sát mốc 1.500 won đổi 1 USD trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu leo thang.Trong phiên giao dịch ngày 9/4 trên thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD chốt tuần (tính đến 3 giờ 30 phút chiều) được ghi nhận ở mức 1.484,1 won/1USD, tăng 10,9 won so với phiên một ngày trước. Đây là mức cao nhất trong hơn 16 năm kể từ ngày 12/3/2009, khi tỷ giá hối đoái đạt 1.496,5 won đổi 1 USD trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.Tỷ giá won-USD mở cửa ở mức 1.484,0 won đổi 1 USD, tăng 10,8 won so với phiên hôm trước, và đã vọt lên 1.487,5 won đổi 1 USD vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng, sau đó có lúc giảm nhẹ xuống 1.476,9 won đổi 1 USD vào khoảng 11 giờ 15 sáng, nhưng trong suốt buổi chiều lại tăng trở lại và duy trì trên mốc 1.480 won đổi 1 USD.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đà tăng tỷ giá hối đoái trong phiên giao dịch cùng ngày là do căng thẳng thuế quan Mỹ-Trung. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, tâm lý né tránh rủi ro gia tăng đã khiến đồng won vốn được xem là tài sản rủi ro bị mất giá.Washington đã bắt đầu áp mức thuế quan lên tới 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4. Ban đầu Mỹ quyết định áp dụng mức thuế đối ứng với Trung Quốc là 34%, nhưng sau đó nâng thêm 50% trước tuyên bố của Bắc Kinh về việc sẽ trả đũa.Thêm vào đó là các cuộc đàm phán về mức thuế 25% mà Mỹ đang áp đặt lên hàng hóa Hàn Quốc cũng chưa rõ ràng, dù quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã có cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để bắt đầu thảo luận. Và việc Hàn Quốc bị hoãn thời hạn gia nhập chỉ số trái phiếu toàn cầu (WGBI) cũng được cho là một yếu tố bất lợi khiến đồng won tụt giá.