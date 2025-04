Hàn Quốc xếp thứ 10 trong số các nước thành viên OECD về mức gia tăng số du học sinh

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Viện đánh giá và hoạch định khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTEP) ngày 9/4 cho biết theo báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), số lượng du học sinh người nước ngoài tại Hàn Quốc đã tăng mạnh trước và sau đại dịch COVID-19. Điều này giúp Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ 10 trong số các nước thành viên OECD về mức độ gia tăng du học sinh.Số lượng du học sinh đăng ký học tại các quốc gia thành viên OECD đã tăng từ 3 triệu người vào năm 2014 lên hơn 4,6 triệu người vào năm 2022. Trong giai đoạn từ năm 2014-2018, số lượng du học sinh tại các nước OECD đã tăng 30%, thậm chí còn tăng 18% ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19 từ năm 2018-2022.Trong giai đoạn từ năm 2018-2022, quốc gia có số du học sinh tăng cao nhất là Chile, nhờ thứ hạng đại học trên trường quốc tế được cải thiện. Số lượng du học sinh tại Slovenia cũng tăng gần gấp đôi nhờ chính sách hỗ trợ di chuyển và hợp tác giữa các khu vực. Tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hà Lan, Canada, Anh, Iceland, sau đó là Hàn Quốc với mức tăng gần 1,5 lần, xếp vị trí thứ 10 trong danh sách.OECD cho biết có khoảng hai phần ba trong tổng số 4,6 triệu du học sinh từ các nước thành viên theo học tại Australia, Canada, Pháp, Đức, New Zealand, Anh và Mỹ vào năm 2022. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiếp nhận thêm 16% trong tổng số du học sinh quốc tế đang học tập tại các nước thuộc khối OECD.OECD cũng đề cập đến chương trình “Study Korea 300K” của Hàn Quốc, một chương trình nhằm thu hút 300.000 du học sinh và xây dựng hình ảnh quốc gia như một trung tâm giáo dục toàn cầu. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên như một điểm đến chính đối với sinh viên từ Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á, thông qua việc tích cực quảng bá du học và cung cấp các chương trình học bổng.Ngược lại, New Zealand, Ý, Australia, Mỹ và Đan Mạch đã ghi nhận số lượng du học sinh giảm trong giai đoạn từ năm 2018-2022, do siết chặt các biện pháp hạn chế nhập cư, y tế và chính sách thị thực cho du học sinh trong đại dịch COVID-19.OECD phân tích sự gia tăng số lượng du học sinh ở hầu hết các nước thành viên là nhờ vào chất lượng chương trình đào tạo, khả năng tiếp cận các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới và triển vọng nghề nghiệp tốt hơn.Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là hai quốc gia có số lượng học sinh đi du học cao nhất từ năm 2018-2022, với khoảng hai phần ba học sinh của hai nước này chọn đến Australia, Canada, Nhật Bản, Anh và Mỹ.Năm 2022, số du học sinh tại Hàn Quốc là người Trung Quốc đạt 862.767 người, du học sinh quốc tịch Ấn Độ là 524.548 người. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ ba với 128.471 người, tiếp theo là Đức 121.609 người; Pháp, Mỹ, và Nigeria lần lượt là 108.185 người, 93.195 người và 85.764 người.Số lượng du học sinh tại Hàn Quốc năm 2022 là 82.384 người, giảm 14,7% so với 96.603 người năm 2018, tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 8 trong xếp hạng các nước OECD. Nguyên nhân được cho là do các điểm đến du học lớn như Mỹ thực hiện các chính sách thị thực du học nghiêm ngặt hơn.