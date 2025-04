Seoul và Washington đã ký Kế hoạch tác chiến liên quân mới vào năm ngoái

Photo : YONHAP News

Trong tài liệu gửi lên phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ ngày 9/4 (giờ địa phương), Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc kiêm Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Xavier Brunson cho biết trong năm ngoái, liên quân Hàn-Mỹ đã ký kết Kế hoạch tác chiến liên quân mới nhằm đối phó với việc Bắc Triều Tiên đẩy cao vũ khí hạt nhân.Kế hoạch tác chiến là kế hoạch quân sự bí mật, giả định tình huống xảy ra chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc. Các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ được triển khai dựa theo tài liệu này.Tư lệnh Brunson cho biết kế hoạch tác chiến mới sẽ giúp Bộ Tư lệnh liên quân có thể chuẩn bị tốt hơn trước khi xảy ra xung đột vũ trang, trong bối cảnh năng lực vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa của miền Bắc đang ngày càng được nâng cao.Theo quan chức quân đội Mỹ, trong vài năm trở lại đây, các nhà hoạch định hai nước đã không ngừng nỗ lực để lập và phát triển kế hoạch tác chiến mới này. Trong thời gian triển khai cuộc tập trận "Lá chắn tự do" (FS) và "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS), liên quân Hàn-Mỹ đã thử nghiệm và kiểm chứng kế hoạch tác chiến mới.Tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) diễn ra tại Washington vào tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã quyết định phản ánh kịch bản Bắc Triều Tiên tấn công hạt nhân vào các cuộc tập trận liên quân chung trong tương lai. Khi đó, giới phân tích đã phỏng đoán rằng quyết định này sẽ được bao gồm trong Kế hoạch tác chiến mới.