Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác luận tội Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/4 đã bác đề nghị luận tội của Quốc hội đối với Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae dưới sự nhất trí của toàn bộ 8 thẩm phán. Theo đó, ông Park được khôi phục chức vụ ngay lập tức.Tân thẩm phán Ma Eun-hyuk đã nhậm chức vào một ngày trước, nhưng do không tham gia vào quá trình xét xử luận tội, nên tên ông không có trong biên bản quyết định của Tòa án.Tòa án Hiến pháp cho rằng không thể tìm thấy tài liệu khách quan hoặc chứng cớ nào chứng minh Bộ trưởng Park đã ngấm ngầm đồng ý để hỗ trợ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái.Liên quan tới tranh cãi ông Park đã tham dự cuộc họp với cựu Tổng thống sau ngày thiết quân luật tại "nhà an toàn" ở phường Samcheong (quận Jongno) vào ngày 4/12 năm ngoái, một ngày sau vụ thiết quân luật, Tòa án Hiến pháp cho rằng cuộc gặp này diễn ra sau khi lệnh thiết quân luật đã được dỡ bỏ, không thể coi ông Park dính líu tới hành vi nổi loạn bằng việc thảo luận về các bước đi pháp lý, phương án đối phó sau vụ thiết quân luật.Ngày 12/12 năm ngoái, Bộ trưởng Park bị Quốc hội đề xuất luận tội, với lý do ông này đã không phản đối cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật trong cuộc họp Nội các trước đó. Ông Park cùng cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã có cuộc gặp với cựu Tổng thống tại nhà an toàn ở phường Samcheong vào ngày 4/12, một ngày sau vụ thiết quân luật, thảo luận về các biện pháp tiếp theo. Ngoài ra, Quốc hội cáo buộc ông Park đã chỉ thị thiết lập một địa điểm giam giữ riêng trong trại tạm giam khu vực Đông Seoul vào thời điểm thiết quân luật.