Photo : YONHAP News

Phim điện ảnh về cờ vây mang tên "The Match" (tạm dịch là "Cuộc đối đầu") của đạo diễn Kim Hyeong-ju với sự góp mặt của diễn viên Lee Byung-hun và Yoo Ah-in, vẫn giữ vững vị trí số một phòng vé Hàn Quốc trong vòng nửa tháng kể từ sau khi khởi chiếu, bất chấp nhiều tác phẩm mới được ra mắt.Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 10/4 công bố số liệu cho biết trong ngày 9/4, có 36.000 khán giả mua vé xem phim "The Match", nâng tổng số lượt khán giả tới rạp xem bộ phim này lên 1,46 triệu người.Phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa kỳ thủ quốc gia Jo Hun-hyun và thiên tài cờ vây trẻ tuổi Lee Chang-ho. Sau khi thất bại trước học trò Lee Chang-ho (do Yoo Ah-in thủ vai), kỳ thủ Jo Hun-hyun (do Lee Byung-hun đóng) đã một lần nữa thách thức bản thân mình để quay lại đỉnh cao.Vị trí thứ hai phòng vé thuộc về phim hành động "Amateur" với sự tham gia của tài tử Rami Malek, người từng giành giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, với 15.000 vé bán ra trong ngày đầu tiên khởi chiếu 9/4.Xếp thứ ba là phim "Lobby" của đạo diễn, diễn viên Ha Jung-woo, thứ tư là phim hoạt hình Nhật Bản "Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùng" (Attack On Titan: The Last Attack), thứ 5 là phim điện ảnh lãng mạn Nhật Bản "Tớ muốn ăn tụy của cậu" (I Want to Eat Your Pancreas) được tái chiếu.