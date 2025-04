Hàn Quốc cấm vận tàu và công ty chở quặng sắt trái phép của Bắc Triều Tiên trên biển

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và tài chính, Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 10/4 đã ra thông cáo báo chí về việc áp lệnh trừng phạt đơn phương đối với một tàu, hai tổ chức và hai công dân Trung Quốc dính líu tới giao dịch hàng hóa bị cấm với Bắc Triều Tiên, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Các đối tượng trên bao gồm công ty vận tải biển Xiangrui có trụ sở tại Hong Kong, hai công dân Trung Quốc điều hành công ty này, tàu Sunrise 1 không quốc tịch cũng thuộc sở hữu công ty này, và công ty LLC CONSUL DV có trụ sở tại Nga.Ngày 20/6 năm ngoái, khi tàu Sunrise 1 đang đi ngang qua lãnh hải Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc nhận được thông tin rằng chiếc tàu này đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an, nên đã tiến hành chặn và kiểm tra tàu.Theo kết quả điều tra của Seoul, trong vòng từ ngày 14-17/6 năm ngoái, tàu Sunrise 1 đã cập cảng Chongjin của Bắc Triều Tiên, chở khoảng 5.000 tấn quặng sắt của miền Bắc. Nghị quyết số 2371 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nghiêm cấm việc chuyển giao quặng sắt Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, hai cá nhân Trung Quốc tên là Sun Zhengzhe và Sun Feng, người điều hành công ty Xiang Rui và công ty LLC CONSUL DV, là chủ hàng số quặng sắt nói trên cũng bị liệt vào danh sách cấm vận.Theo Lệnh cấm tài trợ khủng bố và Luật giao dịch ngoại hối Hàn Quốc, tất cả mọi giao dịch ngoại hối với đối tượng bị cấm vận phải được Ủy ban Giám sát tài chính hoặc Thống đốc Ngân hàng trung ương cấp phép trước, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Các tàu nằm trong danh sách trừng phạt chỉ được phép cập cảng Hàn Quốc sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép căn cứ theo Luật quản lý tàu ra vào cảng.Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét trục xuất tàu Sunrise 1 trong thời gian tới, do lo ngại về tai nạn an toàn và ô nhiễm biển bởi tàu đã bị giữ quá lâu.Tháng 7 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc cũng từng liệt công ty vận tải biển HK Yilin (Hong Kong) và tàu Tok Song (Bắc Triều Tiên) vào danh sách cấm vận do dính líu tới hoạt động chuyển tải than đá Bắc Triều Tiên trái phép trên biển.