Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 11/4 công bố tài liệu "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó tháng thứ tư liên tiếp nhận định rằng kinh tế Hàn Quốc đang chịu sức ép sụt giảm ngày càng lớn hơn.Cơ quan này đánh giá tiêu thụ nội địa như tiêu dùng, đầu tư xây dựng vẫn đang hồi phục chậm, thị trường tuyển dụng còn nhiều khó khăn, trong khi đó các điều kiện bên ngoài cũng xấu đi do chính sách thuế quan của Mỹ.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) tháng 3 đạt 93,4 điểm, giảm 1,8 điểm. Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) tăng 1,4 điểm nhưng triển vọng tháng 4 giảm 2,4 điểm, thể hiện tâm lý bi quan của giới doanh nghiệp.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đều tăng lần lượt 0,1 điểm.Sản xuất công nghiệp trong tháng 2 tăng 0,6%, trong đó khai khoáng tăng 1%, dịch vụ tăng 0,5%, xây dựng tăng 1,5%. Doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện tiêu dùng tư nhân, tăng 1,5% so với tháng trước; đầu tư thiết bị tăng 18,7%, đầu tư xây dựng tăng 1,5%.Xuất khẩu tháng 3 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024.Trong tháng 3, lao động có việc làm tăng 193.000 người so với một năm trước, đà tăng ở ngưỡng 100.000 người ba tháng liên tiếp. Số người thất nghiệp trong tháng vừa qua là 918.000 người, tăng 26.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,1%, tăng 0,1%.Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá kinh tế toàn cầu đang đứng trước lo ngại về sự gia tăng biến động trên thị trường tài chính quốc tế, thương mại và tăng trưởng suy giảm do môi trường thương mại xấu đi ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của các nước lớn.Bộ khẳng định sẽ dốc toàn lực để đối phó với rủi ro thương mại như xúc tiến sớm ngân sách bổ sung thiết yếu để hỗ trợ cho doanh nghiệp bị thiệt hại do chính sách thuế quan của Mỹ, tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp.